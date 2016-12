Sénégal: Maitre Gims, rappeur - - «Je ne suis pas français et ça ne change rien dans ma vie»

«Je ne suis pas français et ça ne change rien dans ma vie.

Je n'ai pas besoin d'un passeport français. Je voyage, je vais partout dans le monde... ». C'est en ces termes que le rappeur Maître Gims, a répondu à la question de savoir pourquoi il ne prend pas la nationalité française. C'était lors d'une conférence de presse tenue le samedi 24 décembre en prélude à son concert du lendemain. L'artiste a aussi parlé de son engagement pour les causes africaines.

Face aux journalistes, il a abordé la question de l'évolution de sa musique, son ancien groupe, ses inspirations et la nouvelle tendance de la musique africaine. Toutefois, Maître Gims, né de parents chrétiens et qui s'est converti en Islam en 2004, n'a pas trop voulu s'épancher sur cette question.

A l'état civil Gandhi Djuna, Maître Gims est un rappeur né en 1986 en République Démocratique du Congo, mais qui a grandi en France. Fils d'un ancien chanteur du groupe Viva La Musica de Papa Wemba, Maître Gims a d'abord intégré le collectif Sexion d'Assaut avant de sortir son premier album solo intitulé « Subliminal » en 2013. Aujourd'hui, l'artiste connait un franc succès en France qu'à l'international.

Toutefois, Maître Gims qui est arrivé en France à l'âge de deux ans, n'est toujours pas encore naturalisé français. Sa musique provient du hip hop avec des touches pop ou latino. Il s'est vu honoré à maintes reprises pour sa musique, par exemple avec cette distinction des Victoires de la musique 2016 pour sa chanson, «Sapés comme jamais». En début 2013, Maître Gims ouvre sa propre marque de vêtements Vortex Vx.

Où en êtes-vous avec la nationalité française ?

Je suis né au Congo, je suis africain dans tous les sens du terme. Je ne suis pas français et ça ne change rien dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un passeport français. Je voyage, je vais partout dans le monde etc.Je chante et je rencontre mon public tout simplement.

Vous êtes moins engagé que les artistes tels que Alpha Blondy, Tiken Jah Facoly, alors que la jeunesse africaine voit en vous un exemple.

Pourquoi ?

Je ne suis pas politicien, je ne maîtrise pas la situation, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Concernant les aînés comme Alpha Blondy et compagnies, ils ont des carrières beaucoup plus grandes que la mienne. Moi, je viens tout juste d'arriver, mais je pense que peut-être, un jour quand je serai au courant des situations, quand je voyagerai un peu plus, peut-être qu'à un moment, je prendrai partie. Mais en tout cas, pour le moment, je n'en suis pas là, mais ça n'empêche pas que je sois concerné par les problèmes de mon continent. Ce n'est pas parce que je ne parle pas des problèmes de l'Afrique dans tous mes textes, mes chansons que je ne suis pas engagé pour l'Afrique.

Quels sont vos projets pour l'Afrique ?

Pour mes projets pour l'Afrique, je suis en train de monter une structure avec une grande fondation dont je ne citerai pas encore le nom aujourd'hui (samedi 24 décembre, ndlr) parce que rien n'est encore établi, mais on va sensibiliser les gens sur l'accès à l'eau potable parce que la mauvaise qualité de l'eau est la première cause de mortalité en vérité en Afrique chez les très jeunes, les tout-petits.

Aujourd'hui, on connaît la situation dans la planète et j'aimerai vraiment sensibiliser les gens sur cette question. Nous allons arriver sur certains coins et faire des forages, des puits pour faciliter l'accès à l'eau potable. Et cela, pour éviter aux femmes de parcourir des kilomètres, seau à la tête, en quête de l'eau qui est mauvaise pour la santé. Le but, c'est donc d'arriver avec des machines et des gens compétents à s'organiser pour avoir de l'eau potable.

Comment s'est opérée l'évolution de votre musique qui touche aujourd'hui un large public ?

Ma musique a beaucoup évolué parce que ce n'était pas quelque chose de calculée. Je suis allé dans cette direction par choix et j'ai pu gagner un public un peu plus large. J'ai pu découvrir, à pas mal de gens, en France, la musique ; des gens à qui, on a proposé un rap différent avec des sonorités plus différentes qui rendent un peu plus accessibles les choses. On est vraiment fier de contribuer à ça. Aujourd'hui, quand on regarde la musique urbaine en France, c'est impressionnant.

Vous avez fait vos débuts dans la musique au sein de Sexion d'Assaut. Pourquoi avoir quitté ce groupe ?

Effectivement, je suis parti en solo après avoir fait beaucoup de choses avec le groupe qui a vraiment cartonné. Après, tout le monde a décidé de se lancer en solo pour s'épanouir un peu plus, pour pouvoir créer un univers individuel, mais on reviendra un peu plus tard pour refaire un album. Donc, il n'y a pas de séparation, le groupe existe toujours.

Quelles ont été vos inspirations pour la chanson « Sapés comme jamais » ?

D'ailleurs, on avait gagné un prix en 2015. Avec « Sapés comme jamais », la chanson est totalement africaine, et c'est vraiment bien de gagner un prix avec cette chanson. Il n'y a pas plus africain que ce son. Mon père était un chanteur de la rumba congolaise et avec l'art de s'habiller, la science des vêtements, la science des couleurs, c'est tout un art. C'est un travail d'équipe et on a trouvé les idées qu'on a mises en avant pour cette chanson.

Que pensez-vous des tendances un peu modernes de la musique africaine aujourd'hui ?

Je suis totalement concerné par la musique africaine. Je viens très souvent en Afrique. Je suis vraiment intéressé par les artistes africains. Je sais qu'au Sénégal, il y'a énormément de jeunes talents, des hommes et des femmes. Il y'a beaucoup de génies ici. Je regarde les vidéos des artistes africains. J'aime faire découvrir, produire. Je suis totalement avec ça.

Comptez-vous ouvrir une boutique pour votre marque de vêtements ici au Sénégal ?

C'est une bonne idée, on a pensé aux endroits les plus populaires en Afrique. C'est un projet qui est en cours. J'aimerai vraiment beaucoup le faire.