Sénégal: Marche des populations à Maka Colibantang - Le départ du maire Khouraïchi Thiam encore réclamé

Ce samedi 24 décembre, des populations de Maka Colibantang ont encore investi la rue pour exiger le départ du maire Khouraïchi Thiam.

Elles ont exhibé plusieurs griefs allant du bradage des terres au détournement des fonds de dotation et de concours en passant par le recrutement d'un secrétaire municipal dont elles diront qu'il n'a pas le profil de l'emploi. Au terme de la procession, elles ont remis un mémorandum au sous-préfet de l'arrondissement.

Des populations de Maka Colibantang ont remis cela, samedi dernier. Elles ont rué dans les brancards à travers une procession les ayant conduites à l'hôtel de ville et à la sous-préfecture, pour exiger le départ du maire Khouraïchi Thiam. Il est reproché au maire plusieurs choses dont le bradage des terres, le détournement des fonds de dotation, de ceux du Programme National de Développement Local (PNDL) et du Budget Consolidé d'Investissement (BCI), tout comme le recrutement d'un secrétaire municipal qui n'aurait guère le profil de l'emploi.

Selon le conseiller municipal Seydou Kane, « le maire a octroyé plus de 5000 ha de terre à des fonctionnaires de la haute administration de Tambacounda et aux conseillers influents de la commune. Et plus grave encore, il s'est avéré que la plupart de ces fonctionnaires n'ont jamais fait de demande de terre. C'est pourquoi, certains ont tout bonnement rejeté l'offre ». Ce qui semble grave dans cette affaire, toujours selon Seydou Kane, c'est que « la plupart de ces parcelles sont tombées entre les mains des exploitants de charbon de bois qui ne font que de la carbonisation. Ainsi, la parcelle de 100 ha se monnaierait entre 5 et 8 millions de nos francs ».

Le porte-parole du jour ajoutera dans ses récriminations le fait que la gestion des fonds de dotation de 2014 et 2015 est d'une opacité déroutante, et que pour ceux de 2016, « ils n'ont à ce jour pas été présentés au conseil municipal alors que nous entrons bientôt dans la nouvelle année budgétaire », martèlera Mr Kane.

Dans le même registre, le conseiller municipal Seydou Kane se posera des questions qui demeurent pour l'heure sans réponse sur l'utilisation des 16 millions de dotation du BCI destinés à la réhabilitation des postes de santé de Fadiacounda et Soubacounda.

Les détracteurs du maire, toujours par la voix de Seydou Kane, soutiendront que « le conseil municipal est en léthargie, rien ne fonctionne, pas de réunion depuis le 3 février 2013 ». Ils ajouteront que « le maire s'est entêté, malgré le refus de l'autorité administrative, de recruter un secrétaire général qui n'a ni le niveau d'instruction exigé pour ce poste ni la moralité pour gérer une telle fonction et ses émoluments dépassent celui d'un cadre supérieur de l'Etat du Sénégal ».

Mieux, poursuivront-elles, « Maka bénéficie de deux massifs forestiers aménagés avec l'encadrement du PROGEDE 2. Cela engendre des tonnes de charbon de bois mais sans aucun impact pour les populations. Les sommes tirées de cette exploitation, à raison de 200F CFA par sac, sont récupérées directement par le secrétaire général auprès des présidents de massifs et que la commission environnement du conseil municipal n'a jamais été associée à quoi que ce soit ».

D'autres « fautes de gestion » seront exhibées et c'est pourquoi Seydou Kane soulignera avec force que cette fois, les populations passeront à la vitesse supérieure si le maire s'entête à convoquer une session d'orientation budgétaire. « Nous ne lui laisserons point cette opportunité, il n'a qu'à partir », a-t-il averti.

LES PARTISANS DU MAIRE MENACENT DE SAISIR LA JUSTICE

En réplique, Dady Kane et Mamadou Lamine Bâ n'ont pas aussi mis de gants pour mettre sur la table « la mauvaise foi des détracteurs du maire qui se noient dans des allégations mensongères dont le seul but est de ternir l'image d'un homme, Khouraïchi Thiam, qui a commencé a donné le sourire aux populations de la commune ». Pour Dady Kane, « comment est ce que l'autorité chargée du contrôle de légalité peut parapher une délibération portant attribution de terre si les choses étaient aussi peu transparentes ? ».

Et le président de la commission » Jeunesse » d'ajouter que « c'était une décision du conseil municipal d'attribuer des terres à des gens supposés avoir les moyens d'investir dans la forêt se situant entre Koussanar et Maka avec la décision de les mettre en valeur au bout de 2ans. Nous avions pensé que ce serait une des façons de juguler le fléau de l'émigration clandestine qui a vu notre commune subir les plus grosses pertes de ce pays avec les possibilités d'emplois que cela aurait pu générer. Ceux qui parlent ont aussi eu leurs lots dedans, pourquoi voudraient-ils faire croire à l'opinion que ces terres ont été bradées ? ».

Dady et Mamadou Lamine sont passées à l'offensive pour exiger des comptes « sur les 9 millions devant servir à connecter la municipalité au réseau électrique qui ont été votés sous l'ancienne équipe, tout comme les 40 tonnes de ciment pour la construction de latrines, les 1600 ha attribués à un opérateur économique, les 300 parcelles distribuées et autres ». Ils soutiendront que les détracteurs du maire « sont coutumiers des faits et ce sont eux qui avaient barré la route à Wade et attaqué le cortège de Macky Sall qui s'érigent aujourd'hui en donneurs de leçons, eux qui ont aussi dilapidé les fonds du comité de gestion du forage.

En effet, en 8 ans de gestion, ils n'ont versé que 306 000 FCFA là où la nouvelle équipe a présenté en seulement une année 10 millions de nos francs ». Ils ajouteront que « les fonds du PNDL sont utilisés à bon escient, que les montants du BCI serviront effectivement à la réhabilitation des postes de santé cités plus haut et que les jeunes ne doivent point se plaindre car pour la première fois, dans l'histoire de la commune, toutes les ASC ont été équipées et des gratifications et autres récompenses offertes lors de la finale de la coupe du maire ».

Pour tirer tout cela au clair, ils entendent saisir la justice pour que leurs accusateurs apportent les preuves qu'ils détiendraient. Le maire à qui il est reproché une longue absence soutiendra être présent et convoquera toutes les populations et les professionnels des médias pour tirer tout cela au clair