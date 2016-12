Sénégal: Monseigneur Benjamin Ndiaye sur le sens de Noël - «C'est la fête de l'amour et de la vie»

Il y a trois ans, Ebola faisait son premier mort en Guinée. Près de 11 000 autres ont suivi, et la… Plus »

Qu'elle habite avec vous, dans vos familles, vos communautés. Que cette paix habite également notre pays avec ses dirigeants et ses populations. Que l'enfant de Bethléem, lui, le prince de la paix nous assure paix et sécurité ainsi qu'à notre pays frère, de la Gambie». Par ailleurs, Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est engagé à accompagner le projet de construction de la future chapelle «Les Martyrs du Laos» en hommage aux martyrs tués au Laos par le régime communiste. Une chapelle prévue dans ce site, dont il a approuvé le nom et que le premier magistrat de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, compte également accompagner.

Lors de cette célébration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques dont le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall et des représentants des maires des communes de Golf sud et Parcelles assainies, le pasteur de l'archidiocèse de Dakar qui a célébré le baptême de 41 enfants, a élevé sa prière pour la paix dans le monde notamment en Gambie. «Que la paix de Dieu proclamée par les anges dans la nuit de Bethléem parvienne jusqu'à vous.

«Dans son amour infini, Dieu a voulu réparer la désobéissance d'Adam et Ève ainsi que notre propre désobéissance en prenant chair de notre chair dans le sein de la vierge Marie et en venant habiter parmi nous au termes d'un long processus de préparation. La naissance de Jésus arrive comme l'accomplissement de la promesse divine. Dieu a choisi de se faire proche de sa créature en s'incarnant dans la vie des hommes.

