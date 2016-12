Sénégal: Sédhiou - 2 morts et un blessé dans une attaque à Thieyenne Kawsara - Après leur forfait, les assaillants ont pillé la boutique de la victime

Il y a trois ans, Ebola faisait son premier mort en Guinée. Près de 11 000 autres ont suivi, et la… Plus »

Alertés aux environs de deux heures, les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou et les militaires du poste de contrôle de Sédhiou se sont transportés sur les lieux, mais les malfaiteurs s'étaient déjà fondus dans la nature en direction du nord. Les corps sans vie sont déposés à la morgue du centre hospitalier régional de Sédhiou par les militaires et une enquête est ouverte pour retrouver les assaillants.

Les assaillants étaient au nombre de trois individus à bord des motos de type cylindré et armés de fusils de chasse. Il était un peu plus d'une heure du matin, hier, lundi quand ils ont fait irruption dans le village de Thièyenne Kawsara situé à une quinzaine de kilomètres de Sakar, sa commune. Leur cible, la boutique de Mouhamed Gaye. Celui-ci était aux abords de son magasin quand les visiteurs firent nez à nez avec lui. Ils ont tiré des coups de feu en l'air pour l'effrayer et l'obliger à s'enfuir, mais il a préféré leur opposer une rude bataille ; cependant seul contre tous, Mouhamed Gaye est malmené et grièvement blessé à coup de machette.

Si les deux victimes ont reçu une balle loin du foyer de la bagarre, le boutiquier quant à lui, cible des assaillants, est malmené et grièvement blessé. Les visiteurs ont emporté 400.000F CFA et les deux portables du pauvre boutiquier.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.