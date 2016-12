Angola: Ministère de la Défense nationale consolide des relations de coopération avec de nombreux pays

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, João Gonçalves Lourenço, a déclaré mardi, à Luanda, que son portefeuille avait renforcé des relations de coopération dans le domaine de la défense avec plusieurs pays en 2016.

Intervenant à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an, João Lourenço a informé que ce raffermissement des relations avec les pays amis avait contribué à la réussite du processus de modernisation et de rééquipement des Forces armées angolaises. Il a encore dit que son ministère avait tenu des commissions mixtes avec plusieurs États, en particulier avec les pays de la SADC voisins, pour se pencher sur la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité afin d'approfondir les liens de fraternité et de l'histoire commune existant entre les pays. Parlant de la participation angolaise aux exercices militaires conjoints et combinés, le gouvernant a souligné que les FAA étaient présentes et se préparaient en temps opportun pour les missions de soutien et de maintien de paix au sein de la CEEAC, de la SADC et de l'Union Africaine.