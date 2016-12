Cameroun: Rigobert Song va mieux

Comment un homme armé physiquement comme moi en est arrivé là ? Ma chance a été de faire des progrès de jour en jour. Aujourd'hui, j'en suis à 65kg. Au début, je ne pouvais pas parler. Aujourd'hui, quand on me voit, on ne peut pas imaginer comment j'étais. Quand je fais de la rééducation, je veux aider les autres car je sais ce que c'est. Je suis vraiment revenu de très loin. Les choses peuvent très vite changer. Je le sais encore plus aujourd'hui, car je suis un miraculé », a-t-il déclaré. Rigobert Song avait été victime d'une rupture d'anévrisme en début octobre et avait été évacué en France où il poursuit sa rééducation.

Copyright © 2016 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.