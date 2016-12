Cameroun: Noël Inoubliable en famille

Entre amis, frères et sœurs ou en amoureux, les Yaoundéens ont célébré la fête de Noël chacun à sa manière.

La fête de la Nativité a bien fait de tomber un dimanche, avec une journée fériée le lendemain. Quoi de plus normal pour de nombreuses familles de ne pas faire la fine bouche en matière de détente. C'est donc avec faste qu'elles ont célébré Noël dans leurs domiciles dimanche dernier. L'ambiance était la même dans certaines artères de la ville. Pour Nathalie et Frédéric Manga, Noël est la fête la plus importante de l'année. Parents de sept enfants, la religion occupe une place primordiale dans leur vie. De la messe de minuit à la crèche vivante, toutes les traditions ont été respectées suivies du baptême de leur dernier né.

C'est tout naturellement à la maison autour d'un bon repas arrosé de bon vin et d'animations diverses que les membres de cette famille, qu'accompagnaient des proches, amis et connaissances ont accueilli l'enfant Jésus. « C'est un moment de fraternité et de retrouvailles en famille. Pour célébrer la naissance du Christ, nous avons offert des cadeaux, de nouveaux vêtements et surtout un bon repas à nos enfants. Ceci afin que cette journée soit inoubliable pour eux », confie le chef de famille. Après les différents cultes et repas en famille, la plupart des Yaoundéens se sont déportés dans les jardins publics et autres espaces de loisirs.

Pour ceux des parents ayant un penchant pour une ambiance familiale en dehors de la maison, le restaurant était indiqué. « Nous organisons rarement des sorties en famille et cette fois, nous avons opté pour un repas au restaurant. C'est convivial, copieux et bon », se réjouit un parent. La foire Ya-Fe était particulièrement bondée de monde. Le dispositif mis en place a permis à chacun de passer des moments inoubliables : manèges, gadgets, gastronomie, etc. Le centre ville brillant de mille feux à la tombée de la nuit a également séduit de nombreuses familles redoublant de selfies toujours plus ingénieux. Dans certains coins des rues, on retrouvait des photographes de circonstances avec leurs studios-photos spontanés, question d'immortaliser ce jour spécial.