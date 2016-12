Cameroun: Sortie de crise toujours

D'une façon générale des désaccords conséquents subsistent. Ainsi, d'après Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l'UDPS, le parti d'Etienne Tshisekedi, la question du partage du pouvoir pendant la période de transition, et en particulier du poste de Premier ministre et du contrôle des provinces n'est pas résolue. Les acteurs politiques congolais sont néanmoins sous pression. Et il va bien falloir qu'ils se décident. En effet ces dernières semaines, les Nations unies, les Occidentaux et le Vatican n'ont eu de cesse d'inviter la classe politique à agir « de bonne foi », dans l'«intérêt supérieur » de la RDC. Sur le plan intérieur, les interpellations sont du même ordre.

