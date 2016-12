Cameroun: On lutte contre la désertification à l'Extrême-Nord

Tchatibali (Mayo-Danay). C'est l'esplanade de la commune de Tchatibali qui a servi de cadre au lancement de cette campagne le 21 décembre 2016.

Plus d'une centaine de femmes sont venues suivre la technique sur l'utilisation des foyers améliorés du type « Bangui », distribués depuis un certain temps dans la région de l'Extrême-nord par le ministre de l'Environnement. Pour évaluer l'efficacité de ce modèle de foyer, les techniciens de ce département ministériel venus de Maroua et assistés du délégué départemental du Mayo-Danay ont procédé à une démonstration pratique de son efficacité en mettant en concurrence trois autres foyers différents.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. En prenant en compte les facteurs quantité de bois consommé et durée de cuisson, les femmes se sont rendu compte que le foyer du type centrafricain a une performante plus satisfaisante que tous les autres foyers. Le but visé est d'amener les ménagères à réduire la pression sur le bois devenu rare dans la zone de Tchatibali. Cette utilisation permet le ralentissement du déboisement, la protection de la santé des femmes en évitant les brûlures et les fumées toxiques.

Le coût de ce foyer sur le marché est de 6 500 F. Dans sa campagne de sensibilisation, le ministre de l'Environnement a offert depuis 2008 un peu plus de 125 843 dans la région de l'Extrême-Nord. A l'issue de cette opération de démonstration, Mando, le chef de service régional de la sensibilisation s'est dit satisfait.