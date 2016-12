Cameroun: L'attachement au RDPC ravivé à Bibey

La maison du parti de Bibey a pris des allures de temple du savoir dimanche, 18 décembre dernier.

La conférence conjointe des sections OJRDPC, OFRDPC et RDPC organisée sur le thème : « Tous ensemble derrière Paul Biya pour la paix et le développement » y a drainé de nombreux militants. Une rencontre opportune, selon le maire de la commune de Bibey, Léonard Ndjock Nang qui a relevé l'existence de rivalités dans cette jeune section. Le chef de la délégation départementale permanente du RDPC pour la Haute-Sanaga, Bidoung Mkpatt en saluant « la franche collaboration qui existe entre les responsables politiques locaux », a exhorté Gustave Do'oh, en sa qualité de président de section et chef politique du parti dans le département, à aplanir ces malentendus.

Ce d'autant plus que ces « dysfonctionnements» ne sont dus qu'à « l'enthousiasme et à l'engagement opiniâtre de chacun à servir le parti », a souligné le ministre des Sports et de l'Education physique. Une invite à canaliser ces énergies « dans la concertation large, la convivialité et la complémentarité ». D'ailleurs, la conférence a permis de faire un grand pas dans ce sens. Etant entendu que la méconnaissance des textes constitue l'une des principales causes de mésentente entre camarades. Un exposé a permis à l'assistance de revisiter les documents de base du RDPC et de réagir.

Puis, des textes de base offerts par la première dame, Chantal Biya, ont été distribués aux militants. L'épanouissement socioéconomique du militant a constitué le sujet du deuxième exposé de la conférence. Et les travaux en commission ont permis de dresser la feuille de route commune pour la durée du mandat. Laquelle feuille de route prévoit notamment la construction d'une nouvelle permanence du parti, la reconstitution du sommier politique, la création de champs communautaires, d'un collège d'enseignement technique et commercial, d'un centre médical d'arrondissement, etc.

Par ailleurs, le ministre Bidoung Mkpatt a rappelé la position du RDPC favorable au dialogue et à la concertation, au sujet des revendications soulevées dans les régions anglophones. Le chef de la délégation départementale permanente du RDPC pour la Haute-Sanaga en a profité pour appeler les uns et les autres à rester vigilants, soudés et à préserver dans l'harmonie, le vivre-ensemble, l'unité et l'intégration nationale qui sont entre autres des acquis à Bibey. La lecture d'une motion de soutien au président national du parti ainsi qu'une marche ont clôturé l'événement.