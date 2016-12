Cameroun: Festi Volley - Noël avec la balle orange

Un festival de basket-ball organisé le week-end dernier à l'esplanade du palais polyvalent des Sports de Yaoundé.

Alors que certains jeunes découvraient les cadeaux du Père Noël au pied du sapin, environ 200 basketteurs issus de 20 équipes se sont retrouvés à l'esplanade du palais polyvalent des Sports de Yaoundé pour déballer un cadeau commun : leur passion pour le basket-ball. A l'initiative de Paul Fabrice Onana, team manager de la sélection nationale, un tournoi festif a été organisé les 24 et 25 décembre dernier.

Dunks, dribbles, tirs à trois points, etc., les passionnés se sont fait plaisir dans les diverses catégories en compétition : cadets, juniors et seniors, chez les dames et les messieurs. Ici, l'essentiel n'était pas véritablement le résultat, mais partager des valeurs comme le respect mutuel, le savoir-vivre ensemble... « Nous réalisons ce tournoi depuis plusieurs années, avec l'aide de la Fédération camerounaise de basket-ball.

Avant nous il y a quelqu'un qui le faisait et nous y avons participé. Nous avons tenu à le perpétuer car nous sommes devenus ce que nous sommes grâce au basket-ball. Il faut continuer à faire parler de ce sport, que les gens sachent que nous sommes une grande famille, pour l'avancement de la discipline », confie Paul Fabrice Onana.

En marge de la compétition, il s'agissait également d'inciter le public à faire un don de sang pour renflouer la banque de sang de l'hôpital militaire de Yaoundé et ainsi participer à sauver la vie d'hommes en tenue de retour du front ou de simples patients. Sur le plan sportif, les équipes du collège Vogt (juniors messieurs), No stress (seniors messieurs), Onyx (vétéranS dames) et Biyem-assi (vétérans messieurs) sont celles qui se sont illustrées.