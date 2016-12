Cameroun: Interpoules - FC Yaoundé II en Ligue 2

On joue la 95è minute. Les deux équipes sont toujours à égalité (0-0). FC Yaoundé II obtient un coup franc. La balle de Donald Serge Eyia traverse toute la défense de Reste du Monde d'Ebolowa et atterrit sur la tête de Charles Dana Elock qui remise au premier poteau pour le pied salvateur de Djotsi Horphet, très remuant jusque-là. Son plat de pied est imparable pour le portier Renaud Giovanni Bocchi qui avait jusque-là réalisé de très bons arrêts. FC Yaoundé II obtient donc sa qualification au bout d'un match difficile entre les deux deuxièmes des groupes A et B des Interpoules 2016. Grâce à cette victoire, FC Yaoundé II rejoint Avion du Nkam et Bang Bullet de Nkambe qui ont obtenu leurs qualifications après avoir terminé en tête de leurs poules respectives.

