Sénégal: Business School - Le tandem Galileo - Providence entre dans le capital de ISM

La très réputé école de commerce ISM voit des partenaires de prestige intégrer son capital. En effet, selon Financialafrik, c'est le tandem Galileo/ Providence qui a remporté la bataille stratégique pour la prise de participation dans le capital de la business school ISM (Institut Supérieur de Management), l'une des premières du Sénégal et d'Afrique.

Selon toujours les informations du site visité par LEJECOS, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Galileo, 3ème opérateur mondial, et Premier opérateur en Europe, soutenu par Providence Equity, dernier arrivé dans la course, seulement au début de cet été, a emporté la mise, sous la direction de Marc -François Mignot Mahon, à la grande surprise de tous les acteurs du secteur.

A l'occasion, Amadou Diaw, fondateur de l'ISM, a qualifié l'opération d'un enjeu pour le futur: «Le Groupe ISM, dont je suis le fondateur, célèbre ses 25 ans et entre dans une nouvelle phase de son développement. Nous avons opté pour l'ouverture de notre capital à un partenaire de rang mondial et leader dans son domaine, Après nous, les grandes écoles africaines ouvriront largement leurs portes aux opérateurs internationaux et aux fonds d'investissement»

D'après Financialafrik, les tractations ne furent pas faciles en raison des appétits nombreux autour de la business school sénégalaise.

Au tout début, il y avait le fonds Emerging Capital Partners (ECP). Premier arrivé sur le terrain, le géant américain au portefeuille panafricain de 7 milliards de dollars a perdu du temps dans son round d'observation. Les poulains de Vincent Leguennou seront vite rejoints par d'autres fonds. Les discussions dureront 18 mois.

Face aux nombreuses offres, Amadou Diaw, fondateur de l'ISM il y a 25 ans, a véritablement mesuré la valeur de son groupe, et opté pour une mise en concurrence et un appel à manifestations d'intérêt. Pour mener à bien, le deal, il a fait appel à Marie Odile Kantoussan, directrice de CGF Bourse et à l'avocat Barthelemy Faye de Cleary, Gotlieb Steen and Hamilton pour mener cette opération à terme.