Sénégal: Lutte contre la fraude douanière - Les saisies atteignent 17 milliards de francs CFA

Le lieutenant-colonel Abdourahmane Bâ, chef de la division orientation et prospective à la direction générale des douanes sénégalaises a révélé que pour l'année en cours, les saisies opérées par la Douanes se chiffre à 17 milliards de francs CFA.

Ces saisies concernent les véhicules, les médicaments contrefaits, les produits pétroliers, les amphétamines, etc. Celles-ci ont été opérées sur le territoire terrestre et fluvial et maritime. Le Sénégal dispose d'une façade maritime de 500 km et fluvial de 700 km. Pour assurer au mieux leur surveillance, le lieutenant-colonel Bâ en appelle à plus de moyens et une synergie entre les forces de défense. « L'insécurité, la criminalité transfrontalière, le terrorisme font que nos Etats doivent mieux outiller leurs services de douanes », a-t-il confié, ce matin, lors de la journée économique organisée par la Direction générale de la planification et de la politique économique (DPEE).

Des dispositifs existent déjà, a par ailleurs reconnu M. Bâ. Sept directions régionales couvrent l'ensemble du territoire, en plus des unités spécialisées, des outils de renseignement et du matériel de lutte contre l'insécurité. Pour mieux s'y atteler, il appelle à une collaboration plus poussée entre le gouvernement, le patronat, les collectivités locales, la société civile et les partenaires techniques au développement.