Congo-Brazzaville/Sénégal: Patronage Sainte-Anne - Pierre Michel Nguimbi désormais président de la section football

L'ambassadeur du Congo au Sénégal, nouveau responsable qui présidera aux destinée du club, a été désigné lors de l'assemblée générale tenue le 27 décembre à Brazzaville. Il a tout promis pour redorer le blason de l'équipe, dont les résultats sur le terrain ne sont pas ceux attendus...

« Ensemble nous devons travailler de sorte que Patronage Sainte-Anne puisse amorcer une démarche de hausse afin que dans les années à venir, l'équipe soit comptée parmi les meilleurs clubs du championnat national d'élite ligue 1 », a fait savoir le nouveau président de la section football de Patronage, Pierre Michel Nguimbi, dans son mot de circonstance. Dans les prochains jours, a-t-il indiqué, une assemblée générale extraordinaire se tiendra pour adopter le plan d'actions et le budget y relatif.

L'un des grands dossiers déjà sur la table du nouveau président, est celui du stade Félix-Eboué. Le terrain, a précisé Adolphe Diabatela, est une propriété de Patronage. Seulement, depuis près de deux ans l'équipe ne parvient plus à s'entrainer du fait que le podium du Fespam n'a jamais quitté l'aire de jeu. Les entrainements se font au Lycée Chaminade par rapport au programme des cours d'éducation physique et sportive (EPS) dudit établissement. Au terrain annexe du stade Alphonse-Massamba-Débat, il faut débourser 400. 000fcfa. « Une solution sera apportée à ce problème », a rassuré le président du Conseil d'administration de Patronage, Maurice N'Guesso qui a dirigé les travaux de cette assemblée générale.

Pour les défis auxquels le club est confronté, Pierre Michel Nguimbi ne travaillera pas seul. Il aura le soutien inconditionnel des présidents d'honneur de la section football dont Jean Dominique Okemba et Antoine Ibovi. Aussi, le bureau exécutif constitué de plus d'une dizaine de membres prêtera main-forte au nouveau président pour relever tous les défis qui se dressent devant eux. Il s'agit, entre autres, de Jean Pierre Ngoma, premier vice-président, Rodrigue Nguesso et Feder Karim, respectivement deuxième et troisième vice-présidents. Maurice Loko assumera les fonctions de secrétaire général avec pour adjoint Alex Ngouloubi.

Une touche inattendue...

« Nous n'allons pas faire comme les autres. Il n'y a pas un modèle fixe... », a déclaré le président du conseil d'administration de Patronage. Ainsi, Maurice N'Guesso a souligné que l'entraineur du club et son adjoint tout comme le capitaine de l'équipe seront dans le bureau exécutif de la section football. Une grande première...

En rappel, la saison écoulée, Patronage a occupé la 9ème place du classement du championnat national d'élite Ligue 1. Ce, malgré les difficultés rencontrées le long du parcours. Puisque par moments, les joueurs n'étaient pas internés pour préparer les matchs et se retrouvaient parfois directement au stade, chacun à sa manière, pour livrer des matchs et éviter les forfaits. Le président Pierre Michel Nguimbi en a pris connaissance séance tenante. Il a donc conscience des défis qui l'attendent à la tête cette formation footballistique. « C'est avec vous que nous pourrions relever le défi », a-t-il fait savoir, s'adressant aux responsables, sympathisants et supporters du club. « Avec l'équipe dirigeante qui vient d'être mise en place, nous avons des raisons d'espérer », a conclu, Maurice N'Guesso.