Libye: Donald Trump et Denis Sassou N'Guesso au chevet de la Libye

On se souviendra que lors des négociations de Benghazi au plus fort moment du conflit libyen, Denis Sassou N'Guesso a bravé sa garde et les miliciens révoltés contre le président Mouammar Kadhafi. Alors que des coups de feu crépitaient dehors il traversa la foule surexcitée...

Un colloque réunissant des experts venus du monde entier a été organisé à Brazzaville, en 2004, sous l'égide de l'Union africaine. Si le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est approprié ce pacte, des Parlements africains l'ont ratifié pour en faire un outil de réhabilitation des Etats en état d'effondrement ou de collapsus étatique. Depuis, Denis Sassou N'Guesso est entré dans les annales de l'Union Africaine et son Pacte a déjà été expérimenté en Afrique. Cette philosophie de paix lui vaut d'être devenu le médiateur attitré de plusieurs crises africaines avec un coefficient de réussite élevé.

