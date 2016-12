Congo-Kinshasa: Les syndicalistes saluent la permutation de Michel Bongongo à la Fonction publique

Les syndicalistes de la Fonction publique se réjouissent de la permutation du ministre d'Etat, Michel Bongongo, du ministère du Budget à celui de la Fonction publique. Ils se sont exprimés ainsi lundi 26 décembre à Kinshasa lors de leur première réunion de prise de contact.

A en croire le président de l'Intersyndicale de l'administration publique (l'INAP) Fidèle Kiyangi, l'arrivée de Michel Bongongo à la Fonction publique, permettra de « continuer et trouver des moyens d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires ».

«Aujourd'hui, je pense qu'il est plus proche de nous. Et, comme la mission de contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat est une attribution du ministère de la Fonction publique, on a bien fait de l'envoyer pour que nous puissions continuer et trouver les moyens d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'Etat», a-t-il indiqué.

Fidèle Kiyangi a ajouté que Michel Bongongo, alors ministre d'Etat en charge du budget, a été leur partenaire dans la lutte pour le démantèlement des réseaux maffieux au sein de l'administration publique.

L'ancien ministre d'Etat en charge du Budget, Michel Bongongo, a lancé en 2015, la campagne de démantèlement d'éventuels réseaux mafieux qui détournent mensuellement des sommes d'argent lors de la paie des fonctionnaires de l'Etat.

Une opération initiée après avoir constaté qu'un réseau soutirait du trésor public plus de 170 millions de francs congolais (plus 170 mille dollars américains) pendant la paie des agents du secteur de la santé.

«Le plus important est que la mission de contrôle de la paie pour démanteler les réseaux maffieux va continuer pour les 45 secteurs. De l'argent que nous aurons après ce contrôle, permettra d'améliorer les salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat», a déclaré Kiyangi.