Afrique: Le guépard pourrait bientôt être en voie d'extinction

Et si l'animal le plus rapide au monde « courrait » tout droit vers son extinction. Une inquiétante étude publiée par une revue scientifique américaine révèle que le nombre de guépards aurait fondu de 93 000 félins en un peu plus d'un siècle.

Un pelage doré avec quelque 3 000 petites taches noires, un squelette léger et une petite tête profilée. Avec un autre signe distinctif bien particulier : sa course qui peut atteindre près de 112 km par heure et une foulée de 8 mètres, soit trois fois celle d'Usain Bolt.

Mais pour se dégourdir les pattes, le guépard a besoin d'espace loin de la concurrence, car l'animal le plus rapide du monde est particulièrement vulnérable aux autres carnivores de la savane.

Plus que 7 000 individus en Afrique

Or, 77 % des guépards vivent hors des zones protégées. Alors qu'on en comptait 100 000 au début du XXe siècle, ils ne seraient plus que 7 000 aujourd'hui, la quasi-totalité d'entre eux vivant en Afrique.

De quoi alarmer la Société zoologique de Londres. « Le guépard pourrait disparaître rapidement à moins que des mesures urgentes ne soient prises », indique-t-elle. Ainsi, les auteurs de l'étude souhaitent que félin recordman du monde de vitesse soit inscrit sur la liste rouge des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Un point de départ à sa protection.