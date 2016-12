Maroc: Le Tramway de Casablanca clôture sa quatrième année de service sous le signe de la durabilité

La société d'exploitation de la première ligne de tramway à Casablanca, Casa Transport SA et Casa Tram perpétuent leur campagne de mobilité durable reflétant leur engagement pour la promotion d'habitudes de mobilité durables.

Initiée dans le cadre de la COP22 en novembre dernier, la campagne promeut l'usage de cartes rechargeables, durables et valables 5 ans, au détriment des tickets papiers, jetables et utilisables des fois uniquement, indique un communiqué de Casa Transport SA.

Afin d'accompagner le développement durable et solidaire de la première métropole marocaine, Casablanca a entrepris dès l'établissement de son Plan de déplacement urbain (PDU) la mise en œuvre d'un système de transport en commun en site propre (TCSP), relève la même source. Notons que ce système a fêté le 12 décembre sa quatrième année de service de sa première ligne, où depuis sa mise en service, le tramway a parcouru le long de son corridor plus de 10.702.373 km et transporté plus de 130 millions de voyageurs, rapporte la MAP.

Le bilan d'exploitation 2016 affiche des performances très satisfaisantes confirmant, année après année, le succès du tramway auprès de la population casablancaise avec un taux de fréquentation en augmentation de plus de 5% par rapport à l'année précédente.

Selon Casa Transport SA, le mois de mars 2016 a connu le record mensuel de fréquentation en comptabilisant 3.413.407 voyages. Avec une fréquentation habituellement très massive durant la fin d'année, le mois de décembre 2016 détrônera probablement le mois de mars.

Pour ce qui est des résultats commerciaux et malgré la hausse de trafic, l'exploitation du tramway continue d'enregistrer un déficit de près de 80 MDH par an, précise la même source, ajoutant que même si la majorité des voyageurs du tramway utilise encore des tickets unitaires jetables, la part des abonnées augmente et a atteint 40% du trafic au mois de novembre de l'année en cours.

Si le taux de fraude reste plus ou moins identique aux années précédentes, et en dessous des moyennes mondiales, soit 2,05%, le taux d'accident a augmenté légèrement (97 accidents).

Suite à la réussite du projet de la première ligne T1 de tramway, les pouvoirs publics ont pris la décision d'accélérer la mise en place de l'ensemble des recommandations du PDU en lui allouant un montant de 18 milliards de dirhams, près de la moitié du budget consacré au plan de développement stratégique de Casablanca. Dévoilée en septembre 2014, une nouvelle politique de mobilité durable à l'horizon 2015-2022 inscrite dans une logique d'intégration globale a été confiée à Casa Transport SA.

Dans ce cadre, Casa Transport SA se voit confier notamment la construction de 4 lignes de tramway totalisant 78 km, la construction de lignes de bus à haut niveau de service totalisant 22 km, la réalisation de 15 parkings relais desservant le réseau de transport en commun en site propre, et la mise à niveau du système de transport, que ce soit à travers l'établissement d'un schéma directeur de stationnement ou la création d'une offre de parking en ouvrage.