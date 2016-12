Algérie: Boumerdes vit au rythme de la démolition des derniers vestiges du séisme de mai 2003

Boumerdes — La ville de Boumerdes vit depuis lundi et tout au long de l'année 2017 au rythme des opérations de démolition des habitations préfabriquées (chalet), stigmates du séisme qui a frappé la région un soir de 21 mai 2003.

Quelque 12.064 logements préfabriqués répartis sur 98 sites à travers 28 communes sont concernés par l'opération de démantèlement et de démolition, treize ans après leur installation, pour accueillir les sinistrés de cette catastrophe naturelle, redistribués dans le cadre social lundi à partir de la commune de Ouled Hedadj (à l'ouest de la wilaya), a constaté l'APS.

Dans une déclaration à l'APS, le wali de Boumerdes, Abderrahmane Madani Fouatih, a affirmé, en marge de l'opération de démolition, son "plein engagement" a démolir et démanteler tous les chalet qui "ternissent" l'image de la wilaya, soulignant que l'opération se fera "progressivement et conformément à un agenda défini" qui s'étalera jusqu'à fin 2017.

Ainsi, il est prévu au titre de ce programme, selon le chef de l'exécutif de la wilaya, l'éradication de 253 chalets à Korso, 190 à Larbatache, 600 à Khemis Khechna et 86 à Chaabat El Ameur, les autres communes étant programmées ultérieurement.

L'opération de démolition au niveau des sites "Saidani Djilali" et "Haouch El Makhfi" a commencé vers sept heures du matin, dans de bonne conditions et à la satisfaction de la part des habitants, où tous les moyens nécessaires à l'opération ont été déployés notamment des engins de démolition, de transport, des encadreurs, un staff médical spécialisé et des agents de la Protection civile.

Supervisant l'opération, le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) a fait savoir que près de 400 agents relevant des services de la commune et des différentes directions et entreprises publiques ont été mobilisé, ainsi que des agents de la Protection civile, 60 bus et des engins de démolition.

12.000 logements affectés à la wilaya de Boumerdès

La wilaya de Boumerdès a bénéficié, depuis 2013, d'un programme de logement de 12.000 unités dans les deux formules, à savoir le Logement public locatif (LPL) et le programme de Résorption de l'habitat précaire (RHB), destinées à l'éradication des chalets.

A cet égard, et en réponse à certaines préoccupations des familles n'ayant pas bénéficié de recasement pour des raisons liées, entre autres, à la mention de leurs noms sur la Carte nationale du logement (CNL), le wali a réaffirmé qu"il n'existe aucune règle ou loi qui stipule que tout bénéficiaire d'un chalet dans le cadre du social bénéficiera nécessairement d'un logement social convenable".

Il a rappelé à, ce propos, que "bénéficier d'un logement social est déterminé uniquement par le biais d'enquêtes sociales", et la priorité pour le recasement est accordée, a-t-il poursuivi, à ceux "chez qui les conditions légales sont réunies et ce, en se basant sur les enquêtes sociales".

L'Etat a également procédé à la réalisation d'un programme de logement "d'urgence" englobant 8.000 logements, en vue de recaser les sinistrés du séisme, et qu'à ce jour, la majeure partie du programme inscrit a été livrée. Quant au reste, à savoir 500 unités, sa réception interviendra sous peu.

A ce titre, environ 7.000 familles sinistrées, et dont les habitations se sont effondrées (classées rouge), ont été recasées dans des logements décents. En revanche, prés de 3.300 familles (également classées dans la même case) se sont vues accorder des aides financières directes en vue de reconstruire leur habitation détruite ou pour les besoins d' achat de nouveaux logements.

A ce propos, l'Etat a aussi procédé, par le biais des entreprises, à la rénovation de 85.738 logements endommagés par le séisme ou à la distribution d'aides financières directes au profit des sinistrés en vue de réaliser des opérations de rénovation et de reconstruire leurs habitations.

L'opération de relogement et d'éradication des chalets a permis de récupérer d'importantes assiettes foncières à travers tout le territoire de la wilaya et qui sont d'une superficie avoisinant les 400 hectares.

Ces assiettes seront ultérieurement exploitées pour la réalisation de divers projets à caractère public et d'investissement.