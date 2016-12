Algérie: Relogement/phase 4 - 1.200 familles relogées jeudi

Avec l'achèvement de la quatrième tranche de la phase 4 de la 21 e opération de relogement qui a débuté le 21 juin 2016 la wilaya d'Alger aura bouclé l'année 2016 avec l'installation de plus 14.325 familles dans des logements décents portant le nombre global de familles relogées depuis le lancement de l'opération en juin 2014 a plus de 46.000 familles, a fait savoir le Wali d'Alger Abdelkader Zoukh.

La quatrième et dernière phase de la 21e opération de relogement concernera 16 bidonvilles: Le palmier, dans la commune des Eucalyptus (244 familles), du bidonville "Amar Ouahib" de Bologhine (335 familles), "La caserne", Bologhine (98), "Le Plateau", Bologhine (74) et la cité Jais de Bologhine (62 familles).

M. Zoukh, qui a procédé avec le directeur général de la protection civile Mustapha Lehbiri à l'inauguration de plusieurs infrastructures et installations au profit des agents de la protection civile à Alger, a indiqué que cette quatrième tranche de la phase 4 de la 21e opération de relogement dans la wilaya d'Alger concernera 1200 familles issues des circonscriptions de Berraki, Bab El Oued, Zeralda, Dar El Beida, Bir Mourad Rais et Hussein Dey.

Alger — La quatrième tranche de la phase 4 de la 21e opération de relogement dans la wilaya d'Alger débutera jeudi prochain et concernera 1.200 familles qui seront relogées dans les sites de Sidi Abdellah, El Harrach et Rahmania, a affirmé mardi le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

