Algérie: Le CA Bordj Bou Arréridj déterminé à continuer l'aventure en Dame coupe

Bordj Bou Arreridj — Le président du Conseil d'administration du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 2 Mobilis de football), Moussa Merzougui, a affirmé que son équipe est déterminée à continuer l'aventure en coupe d'Algérie et compte bien disposer, mercredi, de son adversaire l'USM Harrach (Ligue 1 Mobilis) pour passer en 1/4 de finale.

"Certes, notre objectif reste l'accession parmi l'élite, mais l'aventure en Dame coup est aussi passionnante", a indiqué à l'APS le premier responsable du club.

Il a également affirmé que le CABBA a "encore une fois de plus l'avantage" de jouer sur son terrain et devant ses supporters, et "compte faire plaisir aux supporters" qui, de l'avis de Merzougui, "ont également pris goût à cette compétition".

"L'adversaire a une plus grande expérience que nous mais on a déjà prouvé face au DRB Tadjenanet qu'on a une bonne équipe aussi et on est décidé à jouer notre chance à fond", a encore lancé le dirigeant assurant que "l'appétit vient en mangeant".

C'est aussi l'avis de l'autre vieux briscard et capitaine El Eulmi Douadi qui semble avoir trouvé une seconde jeunesse chez les criquets jaunes. "La coupe a un goût particulier, j'ai eu l'occasion de jouer les demi-finales l'année dernière avec l'US Tébessa où on a échoué de peu, mais cette fois-ci, j'espère que la chance va me sourire avec le CABBA surtout qu'on aura l'avantage du terrain et du public", lance très confiant Douadi. Et de préciser : "A nous d'en profiter pour continuer l'aventure".

Pour sa part, le coach Abdelkrim Bira, après une première moitié de saison assez réussie avec le club en championnat, a estimé que cette rencontre sera l'occasion pour son équipe de se mesurer à une équipe de division supérieure.

"C'est avant tout un bon test-match pour mes joueurs qui vont se mesurer à une autre équipe de l'élite après le DRB Tadjenanet, nous n'avons rien à perdre et beaucoup à gagner. On jouera notre chance à fond même si notre objectif premier reste le retour parmi l'élite".

Concernant l'adversaire il ajoutera: "El Harrach n'est plus à présenter. C'est une équipe très difficile à jouer qui base son jeu sur une grande solidarité collective et qui aime avoir la possession de balle. On s'est préparé en conséquence et on a mis une stratégie en place pour essayer de les déjouer".

Le coach semble également satisfait de pouvoir disposer de l'ensemble de son effectif pour cette joute, puisque, hormis Djilali qui est blessé depuis longtemps, tout le groupe est déterminé à passer ce cap, selon lui.

Une chose est sûre, le stade du 20-août sera plein à craquer pour ce rendez-vous et sera recouvert de jaune et de noir, couleurs des deux équipes.

Par ailleurs, toutes les conditions d'organisation ont été prises, selon la direction du club pour réussir la fête. "Les Harrachis et leurs supporters seront nos hôtes et seront les bienvenus, ce n'est qu'une partie de football et c'est à Dame coupe de choisir son vainqueur", conclut Merzougui.