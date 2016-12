Algérie: Protection civile - Simulation du secours d'une personne ayant chuté dans un puits à Constantine

Il s'agit également, ajoute la même source, de tester les équipements dont se sont dotés les services de la Protection civile, notamment en matière de recherche de victimes et de communication entre les équipes d'appui et de première intervention.

L'opération est inscrite dans le cadre d'un programme d'exercices, lancé le 18 décembre en cours par la Direction générale de la Protection civile dans l'ensemble des wilayas du pays pour simuler des interventions et des sauvetages en cas de catastrophes telles que les séismes, les inondations et les accidents industriels, a précisé à l'APS le médecin capitaine Mahmoud Hamdi, directeur du poste avancé Abdelmadjid Boumaaza, qui a présidé cette opération.

L'exercice de simulation, qui s'est déroulé en bas du pont Sidi Rached, est destiné à évaluer le degré de préparation des sauveteurs de la Protection civile. Il a été exécuté par 5 agents de la Protection civile en plus du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) composé de 6 éléments, en présence d'un public nombreux, admiratif devant la compétence et les performances des éléments de ce corps constitué.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.