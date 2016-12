Burkina Faso: Revendication syndicaliste - Le Synamica a durcit le ton

Le Syndicat national des agents du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (SYNAMICA), a tenu une conférence de presse, le 26 décembre 2016, à la commission nationale de la concurrence et de la consommation de Ouagadougou. Face aux Hommes de médias, les membres du SYNAMICA ont donné des informations relatives à l'évolution de leur plateforme revendicative minimale soumise au gouvernement.

« Si rien n'est fait d'ici la fin de l'année en cours, celle de 2017 sera marqué par des troubles jamais égalés ». C'est ce qu'a déclaré Daouda Ouédaogo, Secrétaire général (SG) du bureau national du Syndicat national des agents du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (SYNAMICA), lors de leur rencontre avec la presse, le 26 décembre dernier au sujet da la non satisfaction de leurs revendication. Il fait savoir, il s'agit de la mise en place d'un fonds de soutient à la vérification des importations, et la règlementation de la nomination au poste de conseiller économique et commercial dans les ambassades et missions diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger. Outre ces aspects, le SYNAMIC a également dénoncé, ce qu'il considère comme la « lenteur » et la « mauvaise volonté » des autorités du ministère en charge de finance dans le traitement de leur plateforme revendicative qui a été soumise depuis 2011 au gouvernement. C'est pourquoi, ils entendent prendre l'opinion nationale à témoin. Ils ont fait savoir que, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les échanges qui ont eu lieu entre les premiers responsables des ministères en charge du commerce et ceux des finances pour la résolution de leurs préoccupations ont accouché d'une souris.

« Pendant qu'on s'attendait à l'adoption des deux textes par nos autorités, nous assistons à des manœuvres dilatoires tendant à remettre en cause le compromis trouvé entre les techniciens des deux ministères », a martelé Daouda Ouédraogo. Les syndicats entendent donc réaffirmer leur détermination dans la lutte pour la satisfaction de leur plateforme revendicative minimale. Ils ont à cette effet, invité leur militants et sympathisants à rester vigilants et mobilisés pour les éventuels mots d'ordre à venir. Par ailleurs, le SYNAMICA a fait savoir que le Burkina Faso à l'instar d'autres pays de la sous-région a institué depuis 1993, un programme de vérification des importations (PVI). L'objectif de ce programme était d'accroître la capacité opérationnelle de structure intervenante dans ce programme pour plus d'efficacité dans le contrôle des importations en contribuant à l'optimisation des recettes fiscale. Vu l'importance d'un tel programme, le syndicat exige qu'il soit mis en place le fonds de soutien à la vérification des importations en vue de permettre aux structures intervenant dans la chaîne de vérification des importations d'être plus opérationnelles et efficaces dans les tâches qui leur incombent.