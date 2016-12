Congo-Kinshasa: Tanganyika - Plus de cinquante mille personnes déplacées

Ces déplacés vivent dans les conditions qui les exposent aux maladies et aux intempéries. Face à cette situation, l'abbé Alain Kabange, directeur du Bureau diocésain de justice et paix (CDJP) lance un SOS en faveur des déplacés tout en déplorant la passivité de la Monusco. « Nous, en tant qu'Église catholique, nous demandons d'abord aux autorités nationales et provinciales compétentes d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. C'est triste que la population meurt sous le regard passif de l'armée et de la police », a dit l'abbé Alain Kabange, directeur de la CDJP. Ce dernier a aussi déploré la passivité des Casques bleus de la Mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo (Monusco), qui se seraient retranchés dans leur base lors de cette attaque.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.