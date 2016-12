Cameroun: Fiscalité - La DGI révolutionne la vignette automobile

Par le passé, les vignettes étaient exigibles à compter du 1er février de la nouvelle année, pour les renouvellements. Avec la réforme, le renouvellement de la vignette se fera au moment où l'assuré reviendra souscrire sa police d'assurance. Si un automobiliste souscrit à une police d'assurance, le 1er décembre 2016 pour une durée de six mois, le droit de timbre automobile lui sera exigé à compter du 1er juin 2017, vu que sa police expire le 31 mai 2017. Pour le contribuable qui achète un véhicule le 15 mars 2017, il doit automatiquement avoir la vignette au moment de la livraison, étant donné qu'il ne peut pas rouler sans assurance. Et pour les véhicules importés, le droit de timbre automobile sera réclamé lors du franchissement du cordon douanier. La période d'imposition s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

En effet, la Loi de finances 2016 a introduit des changements dans les modalités de paiement du droit de timbre automobile. Les nouvelles règles qui touchent le lieu de paiement, les délais et les moyens de recouvrement de cet impôt entrent en vigueur dès le 1er janvier 2017. Elles rentrent en droite ligne des mesures visant à simplifier les procédures, faciliter l'accès aux services publics, sécuriser et améliorer les recettes fiscales.

