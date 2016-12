Angola: Le ministre de la Défense salue le travail des FAA en 2016

Plus de cinquante professionnels de la santé seront impliqués dans le travail de secours aux participants… Plus »

Il a encore fait remarquer que, même avec moins de ressources, il avait été possible de maintenir le niveau de promptitude, la cohésion, le moral et l'opérabilité des Forces armées angolaises.

Prenant la parole lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, le ministre a reconnu que 2016 avait été difficile suite aux circonstances économiques et financières que le pays connaît actuellement. Face à cette situation, João Lourenço a souligné que son ministère avait dû définir les priorités et prendre des décisions appropriées pour le succès des actions du ministère de la Défense Nationale.

Luanda — Le travail effectué par le ministère de la Défense Nationale et les Forces Armées Angolaises (FAA) en 2016, en ce qui concerne la préservation de la paix et de la démocratie, a salué mardi, à Luanda, le titulaire de ce portefeuille, João Gonçalves Lourenço.

