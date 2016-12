Sénégal: SENELEC et ADIE decident de mutualiser leurs infrastructures réseau

Selon M. Cissé, "il n'y a pas d'électricité sans informatique et pas d'informatique sans énergie, le lien est évident et la complémentarité existe", sans compter que les fibres optiques de la SENELEC "peuvent aussi transporter des données.

De cette manière, l'ADIE va accorder "un accompagnement multiforme à la SENELEC, notamment dans le domaine de l'hébergement, de l'ingénieurie et de la formation (... ), en vue du renforcement et de la sécurisation de leurs systèmes d'information et applications (...)".

"L'ADIE, tout comme la SENELEC, disposent, l'une et l'autre, d'un réseau de fibre optique maillant tout le territoire national, un réseau qui pourra être utilisé pour secourir, en cas de besoin, nos liaisons respectives et parmi tant d'autres", a souligné le directeur général de l'ADIE, Cheikh Bakhoum.

