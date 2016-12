Sénégal: "Seuls 50 à 60% des médecins inscrits à l'Ordre" (vice-président)

Il a annoncé que ce tableau sera affiché dans les garnisons, mairies, les commissariats et dans les Ordres des médecins, pharmaciens et vétérinaires, pour sa diffusion à large échelle.

"Nous nous en rendons compte à travers la presse", a-t-il indiqué, ajoutant : "La non inscription à l'Ordre entraîne la montée du charlatanisme et nous invitons les populations à venir jusqu'à l'Ordre pour vérifier les médecins qu'elles veulent aller voir".

S'expliquant sur les enjeux de ce tableau, Alpha Boubacar Sy explique que "l'inscription est obligatoire pour celui qui doit exercer" la profession de médecin, en particulier dans "un contexte de plus en plus marqué par l'exercice illégal de médecine".

"Tous les médecins qui veulent exercer au Sénégal doivent s'inscrire à l'Ordre, hormis les médecins des armées et ceux qui ne vont pas accepter la profession. L'Ordre est garant de la compétence et de la probité morale" de ses membres, a-t-il fait valoir.

"Les médecins du public représentent 660 et ceux du privé 347, ce qui fait un total de 1007. Ce nombre représente 50 à 60% des médecins qui sont inscrits et en règle", a déclaré le vice-président et secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Sénégal, au cours d'une conférence de presse. Il présentait le tableau des médecins en 2016.

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.