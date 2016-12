*Le Katanga est, une fois de plus, au devant de la scène politico-médiatique de la RDC. L'actualité qui était encore dominée ces derniers jours, par les obsèques du Patriarche Charles Mwando Nsimba, a été très vite supplantée par la levée des immunités du Député provincial Gabriel Kyungu wa Kumwanza, l'un des monuments de l'ex-Katanga, sinon, le plus grand. Il est, désormais, à la disposition de la justice. A Kinshasa, le Groupe de 7 partis politiques (G7) lui a exprimé sa solidarité.

Dans un communiqué, signé par le Président du G7, Pierre Lumbi Okongo, la levée des immunités de Gabriel Kyungu pour d'éventuelles poursuites judiciaires est vivement condamnée. Le G7 estime que cette décision met en péril la réconciliation nationale et hypothèque la cohésion nationale en cette période de tension politique. L'indignation du G7 est d'autant plus grande que cette décision a été prise au moment où les forces politiques et sociales se réunissent en négociations directes avec la Majorité présidentielle sous la médiation de la CENCO.

Le G7 ne s'explique pas que Gabriel Kyungu soit inquiété alors que la CENCO s'évertue à résoudre les questions liées notamment, à la décrispation politique. Une liste de plus 250 politiciens ou détenus politiques a, d'ailleurs, été dressée au Centre Interdiocésain en vue d'une libération ou un abandon des poursuites. C'est comme si, dit-on, on voulait une chose et son contraire à la fois.

Le G7 fait savoir que la décision de s'attaquer à Kyungu ne sera pas sans conséquences. Selon un analyste, le G7 a déjà eu beaucoup de mal à surmonter l'adversité avec le dédoublement de ses partis membres. La disparition de Mwando Nsimba et, maintenant, la mise en accusation de Kyungu wa Kumwanza qui pourrait aboutir à son arrestation, constitueraient, selon le G7, un coup fatal aux efforts laborieusement menés par les Evêques en vue de détendre l'atmosphère politique.

L'un des ses dirigeants, Olivier Kamitatu, est en villégiature, depuis un bon bout de temps. Il est à craindre que la nouvelle de la levée des immunités de Gabriel Kyungu n'envenime le climat des discussions au Centre Interdiocésain. Surtout qu'un autre dirigeant du Rassemblement, le Député national Franck Diongo est poursuivi pour séquestration des éléments des forces armées. On n'est, donc, pas à l'abri de surprises parfois désagréables.