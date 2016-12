Congo-Kinshasa: Dialogue ou non en RDC - Constant Mutamba pour une alternance immédiate !

Récemment relâché après avoir été arrêté au cours des manifestations du 19 et 20 décembre dernier, Me Constant Mutamba maintient ses marques.

Pour le président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo -NOGEC-, Joseph Kabila est l'auteur de la crise qui sévit dans le pays. De ce fait, nonobstant le dialogue du Centre Interdiocésain, il devrait quitter le pouvoir afin de permettre au peuple congolais de vivre, pour une première fois, une alternance sans controverse, pacifique et démocratique. D'où, relance-t-il l'opération « Sifflet » pour signifier la fin du mandat présidentielle dès le 19 décembre 2016 à 23 heures 59' 59".

La NOGEC est un mouvement citoyen pro-démocrate. Pour ce regroupement que dirige Constant Mutamba, la vraie démocratie d'un pays se prouve, non seulement, par une large liberté d'expression mais aussi par une passation pacifique du pouvoir au sommet de l'Etat. De ce fait, d'après les dires de ce grand combattant pro-démocrate, il appert que l'ultime étape qui peut, sans nul doute, adjuger la RD. Congo dans le panthéon des grandes Nations, hormis son développement, serait, en effet, une véritable alternance démocratique au niveau de l'Institution Président de la République. « Le 19 décembre 2016, date marquant la fin du second et dernier quinquennat du Chef de l'Etat, étant passé, cela signifie, mutatis mutandis, que Joseph Kabila n'est plus, selon la Constitution, le Président de la République. Le fait, pour lui, de n'avoir pas présenté sa démission, comme l'aurait voulu tout le peuple congolais, constitue, à cet effet, une violation gravissime de la loi fondamentale de la RD. Congo. Sur ce, Kabila a, vraisemblablement, perdu sa légitimité et sa légalité », signale ainsi le président de la NOGEC.

Soucieux de voir la RD. Congo devenir un pays respecté et véritablement souverain, cet activiste, signalant qu'il n'est pas encore tard pour se ressaisir, exhorte ainsi le Président de la République a déposé sa démission. De son avis, « c'est Joseph Kabila qui a conduit le pays dans cette impasse. A cet effet, le fait de le voir demeurer au palais de la nation est fortement condamnable ». Par ailleurs, en parlant du dialogue du Centre Interdiocésain conduit par les évêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO-, Constant Mutamba souligne que les vraies discussions devraient être la gestion de la de la Res publica après le départ du Chef de l'Etat. Ce qui signifie, selon lui, que le peuple doit, avant tout, lutter dans ce sens. Et par après, donner la balle au camp des vrais politiques du pays afin de trouver, après conciliabule, s'il en faut, la personne qui dirigera la transition. Toutefois, ce propagandiste de la vraie démocratie martèle que lui et la NOGEC lutteront, manifesteront,... sans cesse jusqu'à ce que la RD. Congo accédera à la vraie démocratie. Celle-ci, d'après ses propos, débute par une alternance immédiate.