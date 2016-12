Congo-Kinshasa: 25 décembre 1977 - 25 décembre 2016. Kinshasa - Jacques-Noël Kawumbu a soufflé sur sa 39ème bougie

Pendant que les uns célébraient la Nativité du Christ, les autres, par ailleurs, fêtaient leur anniversaire de naissance.

C'est le cas de Jacques-Noël Kawumbu qui a combiné les deux. Il est né le 25 décembre 1977 à Tshofa, dans la Province de la Lomami. Il est un fruit d'Ebondo et de Mbula. A l'occasion du souvenir de sa naissance, une messe d'action de grâce, greffée à celle de Noël, a été célébrée à la Paroisse Christ-Roi de Kasa-Vubu, où sa femme, ses enfants, familiers et proches, se sont retrouvés en grand nombre. Après l'Eucharistie, les siens présents se sont dirigés vers le domicile de Monsieur Jean-Bosco Elumba Mpungwe, où ils étaient attendus pour une manifestation.

Le 25 décembre de chaque année, les Chrétiens du monde entier se souviennent de la naissance de Jésus-Christ. Noël 2016 était placé sous le signe de la paix. Cette dernière a constitué le principal message du Pape François au monde entier, en particulier au peuple congolais. Il l'a invité à mettre fin aux divisions et il a exigé à ce que toutes les personnes de bonne volonté entreprennent un chemin de développement et de partage, en préférant la culture du dialogue à la logique de l'affrontement. Le même appel est celui lancé par le Cardinal Laurent Monsengwo, qui a demandé à tout chrétien de ne pas tuer son semblable et surtout par les armes. Car, dit-il: « qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. La communication du Cardinal, tel que lit par le Célébrant principal de la Messe, a été intériorisée par Jacques-Noël qui fêtait en ce jour, son 39eme anniversaire de naissance.

Qui est-il ?

Jacques Kawumbu Ebondo est un fils originaire de Tshofa, situé dans le District de Lubao, dans la Province de la Lomami. Il a vu jour le 25 décembre 1977 par grâce à maman Mbula, sa mère et papa Ebondo, son père. Il est marié à Madame Francine. Il est père de trois enfants dont deux filles et un garçon. Il a fait ses études primaires à l'E.P.A Nambutwile et humanitaires à l'institut Shabana. Il est diplômé en pédagogie générale. Jacques-Noël Kawumbu, est un officier de la Police Nationale Congolaise, où il rend des grands services à la Nation. Il occupe actuellement le grade du commissaire principal adjoint. Dans son adresse à la manifestation, il a d'emblée rendu grâce à Dieu tout-puissant, le maître de temps et de circonstance, pour l'avoir protégé durant tout le temps qu'il a passé sur terre. Ensuite, il a remercié sa femme, ses enfants et plus spécialement, son cher ami, Jean-Bosco Elumba, qui s'est cassé en quatre pour l'accomplissement de la manifestation. Il a, enfin, réitéré l'appel à l'Unité et à la paix. Il sera toujours au service du peuple pour sa protection et celle de ses biens, a-t-il dit en définitive.