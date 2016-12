Congo-Kinshasa: Volatile !

Le Projet de loi de finances sera présenté à un moment où les agrégats économiques ne sont guère favorables. Le cadre macroéconomique commence à dégringoler, le Franc Congolais connaît une décote impressionnante face au roi dollar, entraînant une hausse inquiétante des prix sur le marché des biens et services. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre, Samy Badibanga, accomplira son devoir, et aux Députés nationaux de voir comment, probablement, revoir à la hausse le budget, dont la hauteur de 4 milliards de dollars ne rassure personne, quant à la réalisation des objectifs assignés au Gouvernement.

Au niveau du Gouvernement, pendant ce temps, il n'y a pas à lésiner sur le temps. En effet, 48 heures après l'adoption du Projet de loi portant ouverture des crédits provisoires, pour la période allant du 1er au 31 janvier 2017, au niveau de la chambre basse du Parlement, le Premier ministre, Samy Badibanga, y sera aujourd'hui, aux premières heures de l'après-midi, pour présenter le Projet de loi de finances et annexes pour l'exercice 2017. Celui-ci avait été déposé au Bureau du Parlement le 25 octobre dernier, sans qu'il ne soit suivi de l'examen et du vote. Cette fois-ci, l'Assemblée nationale, qui a inscrit ce point à son ordre du jour, va devoir l'examiner, afin de doter l'Etat Congolais des moyens de sa politique. Mais, dans quel contexte cela intervient-il ?

Pour cette plateforme, cette décision met en péril la réconciliation nationale et hypothèque la cohésion nationale en ce moment où des discussions directes se tiennent au Centre Interdiocésain. Or, il y a peu, les deux parties se sont félicitées de pouvoir parvenir à un compromis au niveau de la Commission Décrispation ; la première des trois Commissions instituées à rendre public son rapport. Avec la reprise des travaux, il y a donc de fortes craintes de voir la situation redevenir volatile, alors que des espoirs étaient permis, pour un atterrissage en douceur de ces assises, sous la médiation de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). La question est de savoir quelle sera l'implication de cette décision sur la position de ces deux camps, sur les matières qui restent encore à conclure.

C'est en perspective de la finalisation de l'accord devant intervenir le vendredi, 30 décembre 2016, entre la majorité présidentielle, à laquelle s'est greffée une frange de l'opposition, et le Rassemblement qui fait front commun avec le Mouvement de Libération du Congo (MLC) et Alliés. Ce retour intervient à un moment où se déroule, dans la province du Haut-Katanga, une situation de nature à jeter un scepticisme sur la bonne volonté des acteurs politiques, celle de favoriser une véritable décrispation politique. Le Groupe de 7 partis politiques (G7) est le premier à monter au créneau pour dénoncer et condamner la décision de l'Assemblée provinciale de cette province, de procéder à la levée des immunités parlementaires de l'Honorable Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président national de l'UNAFEC et Vice-président du G7.

