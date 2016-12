Gabon: CAN Gabon 2017 - Des tractations autour de la délégation qui va accompagner les Léopards

*C'est pratiquement tout le monde, curieusement même les non-sportifs qui se bousculent et veulent, à tout prix, faire partie de la délégation qui va accompagner les Léopards à la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon 2017. Il suffit de faire un tour dans les couloirs du Secrétariat Général aux Sports, et même dans les couloirs du Ministère de tutelle pour s'en rendre compte. Des tractions se feraient dans le sens de privilégier les «officiels» au détriment des supporters.

En tout cas, si l'équipe nationale de football se déplace pour une composition de grande envergure comme la Can, elle se fait toujours accompagner d'une importante délégation des supporters, ou mieux de son groupe d'animation pour le soutien moral et mental. Le football étant un sport qui se joue avec 12 joueurs : 11 sur le terrain et le 12ème dans les gradins ; le public. D'ailleurs, les joueurs sur terrain n'ont jamais cessé de réclamer l'apport de ce 12ème joueur, qui les motive davantage et les pousse à mouiller le maillot. Plus d'une fois, ils demandent toujours au public de chanter du début jusqu'à la fin. C'est ainsi que les grandes nations de football qui ont bien compris cet aspect de chose, de déplacer toujours avec une forte délégation des supporters, de fois de plus de 200, afin de répondre à cette exigence des joueurs.

En République Démocratique du Congo, généralement, la plus grande délégation tourne autour de 100 personnes, qui proviennent souvent des différentes structures d'encadrement et de soutient à l'équipe nationale. Notamment : Allez-y les Léopards, Soutient aux Léopards, groupe d'animation, journalistes sportifs pour ce ne citer celles-là. Cependant, de toutes ces structures, la plus prioritaire c'est le groupe d'animation qui est censé chanter, danser, et même décorer le stade en signe de visibilité et de mobilisation.

Curieusement, ce n'est pas le cas à en croire les informations glanées du côté du Secrétariat Général aux Sports. Les «officiels» qui se comportent en patrons dans les stades, se seraient taillés la part du lion au détriment des animateurs. Dans cette rubrique des officiels, il faut ajouter même la présence très remarquée de certains Députés nationaux, qui depuis un certain temps, sont toujours derrière et aux côtés des Léopards. Les listes se font et refont toutes les minutes. En sommes, si on veut vraiment aider l'équipe nationale, il faudrait embarquer les animateurs, les « vrais », et aussi les journalistes, au lieu et place des gens qui veulent aller en tourisme.

Pour ce qui concerne la délégation des joueurs et le staff technique, elle a quitté Kinshasa hier, mardi 27 décembre, à destination de Mbankomo au Cameroun, pour un stage bloqué au Centre d'Excellence de la Caf. Certains joueurs qui évoluent à l'étranger ont déjà rejoint le Cameroun, où les préparatifs démarrent en principe ce mercredi 28 décembre 2016. Une note positive, le Coach Florent Ibenge a réuni l'Amical des entraîneurs, peu avant le départ, signe d'unité pour la bénédiction de l'équipe. L'on espère bien que les Léopards feront une très bonne compétition.

La CENI est à restructurer, du moins, partiellement. Comme n'importe qui peut s'en rendre compte, deux logiques s'affrontent sur la scène politique rd-congolaise. Les uns veulent appliquer intégralement l'Accord du 18 octobre, quitte à torpiller la démarche de la CENCO ; les autres, par contre, soutiennent absolument la médiation de la CENCO pour la conclusion d'un Accord inclusif. Où donner de la tête ? Difficile à dire.