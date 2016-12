Congo-Kinshasa: Monsengwo prêche, Mende éclaire !

Le père de l'église de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya a invité les congolais, en général, et les acteurs politiques, en particulier, à s'engager dans une optique de paix.

Il avait, également, dit ses vœux et souhaits du ciel à la naissance du Christ. Il s'est exprimé ainsi, dans son homélie habituelle dite à l'occasion de la Noël. Pour Laurent Monsengwo, la paix de Noël exclut les assassinats, les tueries et la violence. Elle implique la justice, l'amour, la vérité, sans lesquels on s'expose à des mécontentements, des frustrations, des troubles sinon à des émeutes, contraires à l'harmonie sociale, indispensable à la réconciliation. "Celui qui respecte la Constitution n'a rien à craindre de la justice", a-t-il scandé.

Cette homélie très politique a suscité beaucoup de passions dans l'opinion. Au chapitre des réactions, il y a celle de Lambert Mende Omalanga, Porte-parole du Gouvernement, ministre de la communication et des médias. Il l'a dit lors d'une interview accordée aux confrères d'actualité.cd. Pour Lambert Mende, le Cardinal Monsengwo s'adressait aux catholiques qui étaient à l'église. Pour lui, c'est un non événement.

Des mots qui divisent

L'Archevêque de Kinshasa n'avait cité aucun nom d'un acteur politique dans ses dires. C'est plutôt les analystes politiques qui indexent le pouvoir ou l'Opposition radicale. En effet, les paragraphes 7 et 9 de cette homélie contiennent des mots à problème qui suscitent des débats houleux dans l'agora politique congolaise. Notamment, "le fait de prendre le pouvoir par les armes ne justifie pas qu'on ne puisse le quitter que par les armes ", "Il est révolu le temps où l'on prenait le pouvoir par les armes", "il est révolu le temps où l'on cherchait à conserver le pouvoir par les armes, en tuant son peuple, ces jeunes qui ne réclament que leurs droits de vivre un peu plus dignement ! Prenons garde, mes frères et sœurs, car «Qui tue par l'épée, périra par l'épée (Mt 26, 52) ".

Le ministre Mende estime que «le Cardinal parle des gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. On l'a vu en décembre de cette année. C'est un principe de morale politique et de vie. On ne peut pas s'emparer du pouvoir par la force. Nous n'avons pas un problème avec cette recommandation du Cardinal», a-t-il enrichi.

Appel aux congolais

«La paix de Noël est pour tous sans exception, parce qu'elle est destinée à tous ceux que Dieu aime. C'est la paix des cœurs, et la paix des esprits ; la paix qui signifie intégrité corporelle, mais qui dit surtout une âme intègre, en communion avec Dieu et en quête de Dieu et des biens éternels. C'est à juste titre qu'il convient de prendre en compte l'appel du Pape François, lorsqu'il exhorte tous les congolais à être des artisans de réconciliation et de paix et que tous ceux qui ont des responsabilités politiques écoutent la voie de leur propre conscience, sachant voir les souffrances cruelles de leurs compatriotes et aient à cœur le bien commun», a rappelé le Cardinal Laurent Monsengwo.