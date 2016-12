Congo-Kinshasa: Déjà la reprise à la CENCO. Dialogue bis - Le diable se cache dans les 5 pourcents qui bloquent !

Les discussions directes de la CENCO devraient reprendre demain jeudi 30 décembre.

Aujourd'hui, mercredi 29 décembre, imprévu omis, Marcel Utembi, Fridolin Ambongo, Donatien Nshole et Cie regagnent déjà Kinshasa. Où, sont-ils attendus pour négocier le dernier virage du dialogue qu'ils mènent. 95 pourcents d'avancées et 5 pourcents qui bloquent, voilà, l'état des lieux de ces assises. Mathématiquement, les divergences semblent mineures, donc simplement des détails à régler. C'est ainsi qu'une signature solennelle de l'Accord est projetée pour ce vendredi 30 décembre. Mais, le diable, ainsi que le dit un vieil adage, est dans les détails. Si le secrétariat technique de la Conférence Episcopale Nationale du Congo n'est pas arrivé tout le week-end à les élaguer et que le jeudi 29, ces derniers ne sont pas décantés par la plénière, un report serait, malheureusement, encore au rendez-vous. Quelles sont, en clair, ces détails ?

Zoom

Toutes informations brassées, les politiques de tout bord ont tablé sur les grandes questions politiques et électorales de l'après 19 décembre 2016 en RDC, sous les hospices de la CENCO. Mais, seulement, deux choses à ranger, visiblement, dans les 5 pourcents qui bloquent et persistent. Et, ces deux aspects riment avec quelques noms ; Corneille Nangaa, Badibanga Samy Ntita et Katumbi. L'un est clairement à la tête de la Commission Electorale Nationale Indépendante, l'autre détient désormais les clefs de la Primature et le dernier est en haut de la liste de personnes devant bénéficier des mesures de décrispation politique. Le cas de ce dernier, bien que tranché avec ceux de 6 autres, n'a clairement pas eu des perspectives tangibles d'être traité au plus tôt.

Par ailleurs, le Rassemblement, plateforme chère au tandem Tshisekedi-Katumbi aimerait bien que ces Badibanga et Nangaa soient boutés dehors. Raisons ? Primo, cette plateforme ne croit pas en Nangaa qu'il estime être, comme Kodjo, un grand Kabiliste. De la sorte, si les dialogueurs ont pu tracer un chronogramme pour les prochaines joutes électorales, il faudrait une nouvelle équipe à la CENI, l'institution patentée pour l'accomplir. Les délégués du camp des signataires de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine sont plutôt d'avis que Nangaa devrait rester car, le faire partir c'est jouer l'enlisement en créant des conditions aptes à paralyser la tenue des élections dans les délais souhaités. D'où, ont-ils proposé au Rassop et au Front pour le Respect de la Constitution de désigner des personnes devant être aux cotés de ce dernier pour la neutralité.

Cette question divise certes mais, à tout point de vue, moins que la problématique du départ de Samy Badibanga Ntita de son poste de Premier Ministre du Gouvernement de Transition. En effet, ce sujet passionne mieux que tous les débats aux discussions directes de la CENCO. S'il faut cogérer avec Kabila et ses hommes, le Rassemblement pose comme condition de placer un des siens à la Primature. Et, aucun homélie ni belles phrases n'arrivent à changer cette position jusqu'ici puis que la mouvance requalifiée à la Cité de l'Union Africaine sous la bénédiction de Kodjo Edem, de son côté, semblent braquer. Pour eux, Badibanga reste. Dans les cinq pourcents qui bloquent, il faut aussi classer des aspects techniques liés à la forme et au fond du protocole d'Accord.

Selon l'entendement de la CENCO, il s'agirait simplement des problèmes de formulation de ceci et cela. La population congolaise espère que les évêques munie de l'onction de la célébration de la Noël sauront exorciser le diable qui se cache dans les détails qui bloque la signature de l'Accord car le temps, encore lui, n'a de cesse de s'écouler, l'année 2017 est déjà au portillon. La RDC va-t-elle la franchir sans compromis politique Inclusif ? Telle est l'équation.