Congo-Kinshasa: Refonte totale du fichier électoral. CENI - Nangaa donne un coup d'accélérateur dans l'ex-Katanga, au Nord et Sud-Kivu

*Tournée de supervision et d'inspection des opérations de révision du fichier électoral dans les provinces du Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba, Tanganyika, Sud-Kivu et Nord-Kivu par le Président de la CENI.

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Son Excellence Corneille NANGAA YOBELUO a entamé, depuis le mercredi 21 décembre 2016, une importante tournée de supervision et d'inspection sur terrain du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en vue de l'obtention de la nouvelle carte d'électeur dans les provinces de l'aire opérationnelle 1 et 2.

Parti de Kinshasa, mercredi dernier, Corneille NANGAA a commencé sa tournée dans la province du Haut Katanga où il est arrivé à Lubumbashi, le même jour. L'objectif principal de cette grande tournée est de palper du doigt les réalités du terrain afin de mieux s'imprégner de l'évolution du déroulement de l'opération de révision du fichier électoral. Sur place à Lubumbashi, Corneille NANGAA a présenté ses civilités à l'autorité provinciale, tenu la réunion du cadre de concertation avec les forces vives de la province, question de sensibiliser et de mobiliser les unes et les autres en vue d'une participation massive de la population à la révision du fichier électoral. Plusieurs Centres d'inscription ont été visités sur place par le Président de la CENI.

Il y a lieu de signaler que de son côté, le Rapporteur de la CENI, qui est également en mission de service dans cette province, accompagné de Mme le Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI/Haut Katanga, s'est rendu successivement à Kasumbalesa, Kipushi, Kambove et Likasi pour se rendre compte de l'évolution des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sur terrain.

Après la supervision de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut Katanga, le Président de la CENI corneille NANGAA YOBELUO a poursuivi sa mission dans la province de Lualaba où il est arrivé à Kolwezi. Sur place, présentation des civilités, animation du cadre de concertation et visite des centres d'inscription. Ici comme à Lubumbashi, l'opération de la Révision du Fichier Electoral se déroule normalement, pour preuve, Corneille NANGAA YOBELUO s'est rassuré de l'opération dans le centre-ville de Kalemie, à l'école Primaire la Providence ainsi que Bakita II. Très satisfait, le patron de la Centrale électorale a déclaré que la "Révision du Fichier Electoral poursuit son cours normal".

Même constat dans la province du Haut Lomami où, à Kamina, le Président de la CENI a palpé du doigt le bon déroulement des opérations : présentation des civilités au Gouverneur de province, Monsieur Célestin MBUYI KABANGO, animation du cadre de concertation, visite des centres d'inscription ont ponctué le séjour de Corneille NANGAA dans cette partie de la République Démocratique du Congo. Sur place, accompagné des experts de la CENI et des structures spécialisées dans le domaine électoral, corneille NANGAA s'est rassuré du bon déroulement des opérations.

Soucieux du bon déroulement des opérations dans la province du Tanganyika, le président de la CENI est arrivé à Kalemie où il a été accueilli par le Gouverneur de province Richard NGOY KITANGALA. A l'occasion de la présentation des civilités, le Président de la CENI a eu des assurances fermes du gouverneur de province Richard NGOY KITANGALA qui promet de s'impliquer personnellement pour résoudre la question sécuritaire qui se pose dans certaines parties de cette province afin de permettre le déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans un environnement apaisé.

Après les quatre provinces issues de l'ex. Katanga, Corneille NANGAA a repris son bâton de pèlerin, direction province du Sud Kivu. Le dimanche 25 décembre 2016, Jour de Noël, le Président de la CENI est arrivé à Bukavu. Sur place : présentation des civilités, tenue du cadre de concertation et visite des centres d'inscription. A Bukavu, Corneille Nangaa s'est dit content de la vitesse avec laquelle se déroule l'enrôlement dans cette ville.

Au cours d'un échange avec la presse, le président de la Centrale électorale a notamment déclaré : « Dans l'ensemble de la province du sud Kivu nous avons fait une prévision d'environ 2.277.860 personnes à enrôler dans nos 824 bureaux d'enrôlement. L'opération a été lancée le 13 décembre et d'ici au 31 décembre 2016, tous les bureaux seront ouverts. Les défis à relever sont plus au niveau des villages. Nous ferons tout pour n'enrôler que des congolais. Dans des provinces frontalières comme celle-ci, il y a une loi qui nous permet de n'identifier que les Congolais. L'on devra exiger des pièces d'identité comme l'attestation de naissance, le passeport et autres pour ne pas tomber sur des étrangers», a dit Corneille Nangaa.

Cette tournée du Président de la CENI se poursuit dans la province du Nord Kivu où Corneille NANGAA est arrivé ce lundi 26 décembre à Goma. Aussitôt atterri de l'avion, il a visité un Centre d'inscription. Pendant ce temps, à Kinshasa, le Vice-président de la CENI, entouré des autres Membres, a eu une importante séance de travail avec les élus nationaux originaires de la province du Tanganyika.

Séance de travail entre la Commission Electorale Nationale Indépendante et les élus nationaux de la province de Tanganyika

Le Vice-président de la CENI, M. Norbert BASENGEZI KATINTIMA, a présidé ce lundi 26 Décembre 2016 au siège de la Centrale électorale, une réunion de travail avec les élus nationaux de la province du Tanganyika sur le déroulement de l'opération de la révision du fichier électoral dans cette partie de la République Démocratique du Congo.

Accompagné des Membres du Bureau, de l'assemblée Plénière, du Secrétaire Exécutif National et du Secrétaire Exécutif National Adjoint de la CENI, les échanges entre les deux parties ont été très enrichissants. L'objet de la rencontre était d'échanger sur l'évolution du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province de Tanganyika.

Au nom du Président de la CENI en mission de supervision et d'inspection dans les provinces de la première et deuxième aires opérationnelles de la révision du fichier électoral, le Vice-président de la CENI a ouvert les travaux par souhaiter la bienvenue et exprimé ses remerciements aux élus de Tanganyika pour avoir répondu à l'invitation de la CENI.

L'état de lieu des opérations d'identification et enrôlement des électeurs de la province de Tanganyika

Dans sa présentation, le Vice-président de la CENI a donné l'information sur les données du monitoring à la fermeture de l'opération de la révision du fichier électoral dans la province pilote de Nord-Ubangi renseignant que le taux de réalisation de l'enrôlement est 803.000 enrôlés soit 95% dont 45% de femmes et 55% d'hommes. Les données de 2006 et 2011 montrent que les femmes avaient 52% et les hommes 48%, a t-il ajouté.

S'agissant de la transparence et de la collaboration, le Vice-président de la CENI a donné les informations aux élus de Tanganyika sur la formation, la logistique et le déploiement des matériels, les données statistiques ainsi que les points chauds concernant les opérations (risque et ménaces). L'enrôlement se passe très bien à Kalemie, il y a une embarcation qui a conduit tous les matériels à Moba et aujourd'hui il y a deux wagons qui conduisent les matériels à Kongolo, à Kabalo et à Nyunzu. La formation se passe bien dans cinq territoires et ça va se terminer bientôt dans le Manono. La CENI partira avec les députés un peu partout avec les kits électoraux. Dans le souci d'apaiser les esprits, la CENI engagera les Bantou comme les Pygmées dans les centres d'enrôlement parce que la CENI a besoin de tout le monde ; et plus il y a le conflit moins il y aura d'élus et moins il y aura la « guerre » plus il y aura d'élus. Pygmées comme Bantou nous sommes tous des Congolais, mettons-nous ensemble, a lancé Norbert BASENGEZI. Le Tanganyika a 16 sièges peut être il y aura des députés pygmées et ils doivent s'enrôler comme tout le monde. Avant la fin de cette semaine, les kits électoraux seront déployés dans les territoires de Nyunzu, Manono, Kabalo, Moba, Kongolo et Kalemie avec les députés de Tanganyika qui ont un impact sur la population.

Pour sa part, Madame Vicky KATUMWA, députée nationale de Kalemie a déclaré :« le Vice-président de la CENI a réuni les députés nationaux, élus de la nouvelle province de Tanganyika pour parler de la campagne de sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs parce que l'étape d'enrôlement a déjà commencé dans leur province et de la situation sécuritaire respectivement dans les 6 territoires de Tanganyika. Le vice président de la CENI nous a sensibilisés sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, afin que nous allions aussi sensibiliser les électeurs de Tanganyika à une participation massive. Notre volonté et souhait est de sauvegarder nos 16 sièges et nous avons tout intérêt en tant que députés nationaux de sensibiliser la population à ce qu'il y ait d'abord la paix entre la population et que tout monde qui a droit de s'enrôler obtienne sa nouvelle carte d'électeur. La femme Congolaise constituant 52% de la population a tout intérêt de s'enrôler. Nous avons aussi le devoir aujourd'hui de sensibiliser la femme Congolaise pour que cette femme aille s'enrôler. Elle n'a pas droit de rester à des tâches ménagères mais elle est Congolaise, elle est citoyenne, elle a aussi le devoir d'aller s'enrôler comme les hommes le font».