Togo: LCF, City Fm et six autres radios toujours dans le collimateur de la HAAC

Cette prorogation accordée expirant le 15 Janvier 2017, la HAAC avertit que « passé la date du 15 Janvier 2017, les autorisations d'installation et d'exploitation et les fréquences qui leur avaient été accordées seront purement et simplement retirées et cédées à d'autres demandeurs, conformément aux procédures prescrites en la matière ».

D'après le communiqué précité, la HAAC dit vouloir inviter les directeurs et propriétaires des chaînes suivantes, LCF (La Chaîne du Futur), Radio Bethel à Gléï, Radio City Fm à Lomé, Radio Dawul à Bassar, Radio La Voix de l'Oti à Mango, Radio La Voix de Vo à Amégnran, Radio Océan à Aného et Radio Sky FM à Badou, « qui n'ont pas encore signé ou renouvelé leur convention, qu'une période complémentaire de trois semaines leur est accordée ) compter du 26 Décembre 2016, pour se mettre en règle ».

Copyright © 2016 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.