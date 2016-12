Mauritanie: «Le Maroc et l'Algérie sont de grands Etats dirigés par de grands hommes», affirme Sid'Ahmed Ould Sabar dit «El Ghoul»

Toujours préoccupé par les questions qui agitent la marche du monde et s'investissant sans compter pour que règne la paix, Sid'Ahmed Ould Sabar dit «El Ghoul», celui-là même qui est communément appelé «le marabout des droits de l'homme», tant il aime à défendre ses semblables partout dans le monde, nous revient aujourd'hui pour évoquer les relations algéro-marocaines, nos deux grands voisins du Nord.

Et le saint homme d'expliquer : «Le Maroc est une terre des hommes, une monarchie stable, accueillante et généreuse, dirigée par un descendant du Prophète (PSL), le Roi Mohamed VI qui est un saint dont j'ai rêvé plus d'une fois. C'est aussi un monarque très cultivé, dynamique et altruiste qui alloue, mensuellement, des «grime» (rémunérations gratuites) aux plus démunis. Le Royaume chérifien est béni par Allah parce qu'il est dirigé par un petit-fils du Prophète (PSL).

L'Algérie est un grand pays, indispensable au monde arabe et africain, qui a toujours été dirigé par un grand homme d'Etat comme Ben Bella, Boumediène et encore aujourd'hui Bouteflika. L'Algérie est un poids lourd de l'Afrique, connue pour sa diplomatie efficace dans le monde. C'est un pays pétrolier qui pèse dans le monde et un grand soutien pour le Monde Arabe.

Les deux Etats ont toujours compris que la densité de leurs relations reste exceptionnelle et qu'ils constituent un véritable socle pour leur Oumma et leur Continent africain.

C'est pourquoi, malgré leurs différences, ils ont continué à mettre en avant l'intérêt général et lorsque certains mauvais esprits ont voulu les pousser à la confrontation et à la guerre, le Maroc et l'Algérie ont compris et ont refusé de tomber dans ce piège parce que c'est un vrai piège qui vise à les déstabiliser et à les détruire.

Quel intérêt auront l'Algérie et le Maroc, dont le souci est de construire un Maghreb Arabe uni et à même de rapprocher leurs peuples, à mettre à mal cette coopération basée sur la confiance et les liens profonds qui les unissent et qu'ils entretiennent ? Certes, il est facile d'interpréter tel ou tel évènement, mais il est difficile de réussir «la» bonne lecture.

Sid'Ahmed Ould Sabar dit «El Ghoul», connu pour sa religiosité, ses pouvoirs divins, sa largesse d'esprit, sa générosité débordante, est un homme d'Allah.

Au cours de cet entretien à bâtons rompus, il nous dira qu'il ne cesse de prier pour la paix et la stabilité dans le monde et en particulier en Algérie et au Maroc. Et cela, dira-t-il, dans l'espoir que les deux géants du Maghreb puissent faire face à l'intolérance religieuse symbolisée par le terrorisme, car soutiendra-t-il, comme l'enseigne l'Islam, seules des actions de bienfaisance et de solidarité, dans lesquelles les hommes de religion, toutes confessions confondues, sont au premier chef, peuvent faire revenir la paix et la stabilité dans le monde».