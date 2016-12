Mauritanie: Le Sénat adopte le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2016

Le ministre malien aux Affaires Religieuses et du culte, M.Thierno Amadou Oumar Hass Diallo, s'est réuni, mardi… Plus »

" Les recettes budgétaires ont connu une hausse de 46.744.180.000 Ouguiyas, représentant 10,57% par rapport à la loi de finances initiale 2016 " a-t-il dit, citant entre autres, dans le cadre de cette progression, les recettes fiscales, les impôts sur les bénéfices, la taxe sur la main d'oeuvre et la taxe sur la propriété dont les hausses respectives ont été de 0,64%, 7%, 0,16% et 8,42%.

Le ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Ould Djay, a énuméré, au cours de sa présentation de loi devant les sénateurs, certains objectifs dudit projet, dont la prise en compte des évaluations révisées des ressources de l'Etat, du fait des écarts constatés entre les prévisions et les recettes effectivement encaissées et la détermination du nouvel équilibre budgétaire qui en résulte et de procéder aux modifications des décrets intervenus après la dernière loi des finances.

