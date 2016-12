Burkina Faso: Les institutions publiques décorées par des artistes burkinabè

Pour le ministre de la Culture, cette opération a pour but d'améliorer les conditions de vie et de travail des artistes. « Le gouvernement va toujours rechercher les moyens pour poursuivre ce mécanisme d'acquisition d'œuvres d'art au profit de nos édifices publics, explique-t-il. Nous pouvons également souligner l'opérationnalisation du fonds de développement culturel et touristique qui permettra aux artistes de développer leurs projets artistiques ».

Désormais, les ministères et les institutions publiques devront être décorés avec les œuvres produites par les artistes burkinabè. Le ministère de la Culture a mis à la disposition des institutions 180 œuvres artistiques composées de tableaux, batik et sculptures.

