Togo: Emmanuel Adebayor - Le Togolais à la relance à Montpellier ?

Par ailleurs, la participation d' Adebayor à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (14 janvier-5 février 2017) avec les Éperviers pose évidemment question. À court de rythme, le longiligne buteur compte en effet sur cette compétition pour se remettre à niveau, physiquement d'abord. Montpellier, de son côté, aurait besoin d'un élément disponible et efficace d'entrée de jeu. Alors, les pensionnaires de La Mosson iront-ils au bout de cette idée ? La concurrence est rude sur le coup, puisqu'il dispose par ailleurs d'options en Chine et en Espagne.

Hantz est donc partant pour que Emmanuel Adebayor débarque dans l'Hérault. Mais Louis Nicollin le président du MHSC beaucoup moins... Toujours selon L'Equipe, Nicollin, privilégierait un renfort en défense. «Nous, on n'a pas trop envie. On a assez dépensé de sous cette année», a déclaré le boss du club héraultais. Libre depuis qu'il a quitté Crystal Palace, Adebayor a des prétentions salariales très élevées.

«Du fait de l'indisponibilité de (Casimir) Ninga (victime d'une rupture des ligaments croisés), il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats, a confié Frédéric Hantz, favorable à la venue de l'avant-centre passé notamment par Metz (2001-2003) et l'AS Monaco (2003-2006). Si c'est Adebayor, je ferai le maximum pour qu'il soit le meilleur possible. Si c'est un autre, je ferai... la même chose.»

