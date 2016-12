Madagascar: Boissons gazeuses - La Star lance Fanta Pomme

Avec le succès de Fanta Pomme, le dernier-né de la gamme Fanta sur le marché malgache, notamment à Antananarivo, Majunga et à Tamatave, le Groupe Star a tenu à répondre aux sollicitations de ses consommateurs et lance Fanta Pomme au format PET 150 cl.

Cette boisson pétillante au goût apprécié des petits comme des grands sera donc au rendez-vous pour les fêtes de fin d'année. Une manière pour la marque leader de boissons gazeuses fruitées à Madagascar de démontrer qu'elle met tout en œuvre pour que chaque foyer puisse goûter cet esprit pétillant et acidulé de Fanta Pomme.

Le format 150 cl PET est un format qui a le privilège d'être léger et donc pratique à emporter, à partager en famille, ou entre amis et idéal pour les différentes festivités à venir. La marque Fanta est produite et commercialisée par le Groupe Star depuis 1974 sous la licence de The Coca-Cola Company. Depuis, plusieurs parfums se sont succédé avec Fanta Orange, Fanta Ananas, second parfum de la gamme qui est sur le marché depuis 2009.

En août de cette année, la gamme Fanta a sorti son nouveau parfum : Fanta Pomme. Commercialisé à Tamatave, Majunga et Antananarivo d'abord sous deux formats verre 30 cl et verre 100 cl, Fanta Pomme a depuis réussi à convaincre les amateurs de boissons gazeuses fruitées. Fanta Pomme 150 cl PET, sera commercialisé dans un premier temps à Antananarivo, Antsirabe, Tamatave et à Majunga, avant d'être progressivement distribué sur le réseau national.