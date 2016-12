Nigeria: Boko Haram chassé de la forêt de Sambisa, une victoire symbolique et décisive?

Des avancées, donc, mais encore insuffisantes pour parler de la fin du groupe terroriste, analyse le chercheur. « On n'est pas du tout dans une défaite finale de ce mouvement-là. Et de toute façon il faut être réaliste, une défaite finale c'est très difficile. On n'est pas face à une armée conventionnelle. On est quand même face à des réseaux, plus qu'une armée. »

« Sambisa c'était vraiment le cœur de la base de Shekau mais Shekau avait des fidèles dans d'autres zones de l'Etat de Borno et donc il y a toute une partie de Boko Haram qui est plus vers le lac Tchad, vers la frontière nigérienne qui, au fond, n'est pas vraiment concernée par cette chute. Donc prudence. »

« Maintenant, nous avons des informations selon lesquelles les terroristes ont fui le théâtre des opérations et tenteraient de se fondre parmi la population. Nous appelons donc les habitants à faire preuve de vigilance et à nous signaler toute personne ou tout mouvement suspect. »

En fin de semaine dernière, l'armée nigériane annonçait avoir repris le contrôle de la forêt de Sambisa, bastion du groupe terroriste Boko Haram dans le pays. C'est une opération d'envergure, qui a débuté il y a près d'un an et qui s'est soldé par la chute du fief du leader de la secte islamique, Abubakar Shekau, une ancienne base de l'armée nigériane.

