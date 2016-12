Afrique du Sud: L'Afrique du Sud relie la centrale de charbon de Kusile au réseau national

Par ailleurs, l'ONG Greenpeace dénonce le « mythe du charbon propre ». Selon les calculs de l'organisation, Kusile et Medupi devaient accroître de 10% les émissions de gaz à effet de serre de l'Afrique du Sud, sans compter le coût payé par les populations locales, affectées par la pollution au charbon, qui s'infiltre dans les sols et dans l'eau.

Mais la réalité est plus contrastée. La centrale de Kusile sera opérationnelle seulement en 2022 et son coût de construction devrait finalement s'élever à au moins 21 milliards d'euros, largement au-dessus des premières estimations.

Kusile et Medupi sont les deux premières centrales à charbon d'Afrique à bénéficier d'une technologie permettant une combustion plus « propre » du charbon, en éliminant notamment le dioxyde de soufre des émissions.

