Congo-Kinshasa: Juvénal Munubo - «Ramener la sécurité à l'est, mettre fin aux massacres, ce n'est pas impossible »

On assiste à une situation paradoxale en République Démocratique du Congo. Plus »

« Sur le plan interne des responsabilités, n'y a-t-il pas au niveau de l'armée, des leaders locaux, des politiques ici à Kinshasa qui auraient intérêt à tirer des ficelles de ces massacres ? Parce que derrière les massacres il y a beaucoup de choses : le business, la volonté de créer un régime de terreur. Dans l'hypothèse où il y aurait des tireurs des ficelles, il faut que ces populations soient en mesure de jeter toute instrumentalisation et collaborent, prêtent mains fortes aux forces de l'ordre. Et le gouvernement doit se pencher sur ces questions », propose le rapporteur de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.

« Ramener la sécurité à l'est, mettre fin aux massacres, ce n'est pas du domaine de l'impossible. C'est faisable s'il y a de la volonté politique. Et moi en tant que député national, mon travail c'est d'appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités», affirme Juvénal Munubo.

Copyright © 2016 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.