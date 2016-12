Ile Maurice: Affaire BAI - Permission de voyager refusée aux sœurs Rawat et Claudio Feistritzer

Ils ont essuyé un revers en cour de Curepipe lors de leur comparution, mercredi 28 décembre. Laina Rawat, Adeela Rawat et son époux Claudio Feistritzer ne pourront pas voyager. La poursuite a objecté à la motion de leur homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel. Ce dernier est assisté par l'avocat, Me Sailesh Seebaruth dans cette affaire.

«The DPP has advised to resist the present motion of prohibition order», a déclaré la poursuite en cour. Elle a également mentionné trois raisons pour lesquelles la motion des membres de la famille a été rejetée. Selon la poursuite, ils pourraient s'enfuir et interférer avec des témoins. Il a aussi mentionné la «gravité des délits» qui leurs sont reprochés. L'avocat, Me Sailesh Seebaruth n'ayant pas insisté avec la motion, la magistrate siégeant en cour de Curepipe a rejeté celle-ci.

Par ailleurs, les trois membres de la famille Rawat devront, une nouvelle fois, se rendre en cour le 25 janvier 2017. La motion de radiation des charges qui pèsent contre eux sera débattue.