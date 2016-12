Comores: Trafic suspendu pour Air Austral entre les Comores et les départements français

« La décision qui a été prise par l'Etat comorien est noble. Il faudrait que Ewa et Air Austral soient contraintes aux mêmes exigences qu'Inter'îles. Autrement ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une concurrence déloyale et qu'on veut que le ciel comorien soit sous domination française. »

Ce qui devait être un accord purement administratif entre les compagnies aériennes françaises et comorienne et leurs directions d'aviation civile a pris une tournure sécuritaire, contraignant le ministère des Transports à suspendre les vols concernés.

Le trafic aérien est suspendu à compter de ce mercredi 28 décembre entre les Comores et les départements français de l'océan indien pour la compagnie aérienne Air Austral et sa filiale Ewa. A l'origine de cette décision du ministère comorien des Transports, les échanges en vue d'un accord entre les aviations civiles des deux pays, afin de permettre à la compagnie aérienne comorienne Inter'îles de desservir La Réunion.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

