Madagascar: Criminalité en 2016 - Industrialisation des kidnappings

Vinrent ensuite les tours du Mauricien Raj Doolun et Akash, fils du patron du magasin Euréka, enlevés respectivement le 13 août et le 1er octobre.

Les derniers actes de kidnappings signalés remontent aux 9, 14 et 21 de ce mois si le premier de cette longue série a été commis le 14 avril, vers 21h. Shane Kourdjee, patron de la société Grain Export à Antsirabe, a alors été enlevé dans la Ville d'Eaux alors qu'il allait regagner son foyer. Quelques jours plus tard, le 19 avril, Zahid Asgaraly, propriétaire de la Quincaillerie Ny Atsimo à Andravoahangy, a été à son tour la proie des kidnappeurs aux abords de son commerce, alors qu'il venait de le fermer. Il a été relâché au bout de douze jours de captivité.

Cette année, Antananarivo et Antsirabe étaient les points rouges en matière d'enlèvement. Onze cas d'enlèvement ont été enregistrés. Outre Raj Doolun, patron du magasin Uditec qui jouit de la nationalité mauricienne, les autres opérateurs économiques qui en ont fait les frais sont des Indiens ou des Français d'origine indienne. C'est la communauté Khoja dont la mosquée est à Ankorondrano qui est la plus touchée, comme les années précédentes.

