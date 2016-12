Ile Maurice: Pollution sonore - Des normes à respecter même pendant les fêtes

En cette période festive, l'express vous propose de vivre les préparatifs autour de la fête de noël et celle du nouvel an. Nettoyage, sapins de noël, décorations ou encore la tendance pour le nouvel an, vivez ces instants à travers nos reportages...

«60 décibels constituent le volume autorisé pour toute activité qui génère du bruit, que ce soit une fête à la maison ou même dans un commerce. De plus, ces provisions sont applicables à n'importe quelle heure de la journée contrairement à ce que pensent les personnes qui croient que la pollution sonore est interdite qu'après 22 heures uniquement», explique la police de l'Environnement. Elle précise toutefois que les normes sont différentes lorsqu'il s'agit des évènements sociaux, culturels, religieux et électoraux. L'organisateur doit, cependant, obligatoirement détenir une autorisation officielle.

Copyright © 2016 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.